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Yeni mahsul buğday Borsa’da

EDİRNE HABERLERİ  | 10.06.2020 15:18 | Son Güncelleme

2020 hasat sezonunun ilk ürünü olan Yeni Mahsul Buğday, satışa sunulmak üzere Edirne Ticaret Borsası’na (ETB) getirildi.ETB Meclis Başkanı Fedai Canım, Meclis Üyeleri Zafer Bahşi ve Ahmet Demircan ile Borsa üyelerinin katılımlarıyla, sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek gerçekleştirilen elektronik salon satışı neticesinde, Büyükdöllük Köyü’nden Rafet Kızılkan’a ait 3 ton Buğday, Engin Zahirecilik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından 2.131 ?/kg fiyat üzerinden satın alındı.ETB Meclis Başkanı Fedai Canım üretici Rafet Kızılkan’ı kutlayarak, günün anısına Edirne toprağından yapılan Selimiye Camii motifli seramik plaket ile 100 litre mazot hediye etti.Edirne Ticaret Borsası’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Yeni hasat sezonunun tüm Üyelerimize ve Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyoruz” dedi.

2020 hasat sezonunun ilk ürünü olan Yeni Mahsul Buğday, satışa sunulmak üzere Edirne Ticaret Borsası’na (ETB) getirildi.
ETB Meclis Başkanı Fedai Canım, Meclis Üyeleri Zafer Bahşi ve Ahmet Demircan ile Borsa üyelerinin katılımlarıyla, sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek gerçekleştirilen elektronik salon satışı neticesinde, Büyükdöllük Köyü’nden Rafet Kızılkan’a ait 3 ton Buğday, Engin Zahirecilik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından 2.131 ?/kg fiyat üzerinden satın alındı.
ETB Meclis Başkanı Fedai Canım üretici Rafet Kızılkan’ı kutlayarak, günün anısına Edirne toprağından yapılan Selimiye Camii motifli seramik plaket ile 100 litre mazot hediye etti.
Edirne Ticaret Borsası’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Yeni hasat sezonunun tüm Üyelerimize ve Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyoruz” dedi.

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