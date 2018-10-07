Yeni Malatyaspor 4-4 Sivasspor

Spor Toto Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Evkur Yeni Malatyaspor sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Mücadelenin ilk golü henüz 11. dakikada Mina'dan geldi. 17. dakikada Sivasspor Muhammet'le beraberliği yakaladı. Sahneye çıkan dünyaca ünlü yıldız Robinho 21. ve 24. dakikada attığı gollerle Sivasspor'u bir anda 3-1 öne geçirdi. İlk yarı da bu skorla sona erdi.
İkinci yarının 52. dakikasında Douglas ikinci sarıdan kırmızı kart görerek Sivasspor'u 10 kişi bıraktı. Mücadelenin 67. dakikasında Donald durumu 3-2'ye getiren golü kaydetti. 75. dakikada Hakan farkı tekrar 2'ye çıkarırken 77'de Adem tabelayı 4-3'e getirdi. 80. dakikada ise Eren Tozlu bu unutulmaz maçın 8. golünü attı ve taraflar sahadan 4-4'lük beraberlikle ayrıldı.
Bu arada 74. dakikada Sivasspor'un kazandığı penaltıyı Muhammet kullandı fakat kaleci Farnolle gol izni vermedi. Bu sonuçla Yeni Malatyaspor puanını 12'ye yükseltirken DG Sivasspor da 9. puanını hanesine yazdırdı.
İLK YARIDAN DAKİKALAR
11. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde ceza sahasında iyi yükselen Mina, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 1-0
17. dakikada savunma arasına atılan pasta topla buluşan Muhammet Demir'in ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmaya da çarparak ağlara gitti. 1-1
22. dakikada Dos Santos’un sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte topu önünde bulunan Robinho, yaptığı şık vuruşla takımını öne geçiren golü attı. 2-1
24. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Robinho'nun yerden çektiği sert şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1
43. dakikada Chebake’nin ceza sahasına ortasına Adem Büyük'ün yaptığı yarım volede top direğe çarparak oyun alanına döndü.
İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR
67. dakikada ceza sahasına yakın bir noktada topla buluşan Donald'ın şutu savunmaya çarparak ağlara gitti. 2-3
74. dakikada Sivasspor penaltı kazandı. Topu başına geçen Muhammet Demir'in şutunu kaleci Farnolle iki hamlede kurtardı.
75. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Hakan'ın gelişine şutu direğe çarparak filelerle buluştu. 2-4
78. dakikada Chebake’nin ceza sahası içine gönderdiği topu kontrol eden Boutaib daha sonra sırtını dönerek vuruşunu yaptı. Altıpas içinde bulunan Adem kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-4
80. dakikada son çizgiye inen Guilherme'nin ortasında arka direkte Eren'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 4-4
84. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Aleksic'in yerden şutu az farkla auta çıktı.
Yeni Malatyaspor 4-4 Sivasspor
Stat: Malatya
Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Asım Yusuf Öz xx, Mehmet Kısal xx
Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Guilherme xxx Boutaib xx Adem xxx Sadık xxx Donald xxx (Ahmet Ildız dk. 93 ?) Aleksic xxx Issam Chebake xx Mina xxx Muniru x (Pereira dk. 46 xxx) Rahman x (Eren dk. 64 xxx)
Yedekler: Ertaç, Abdulsamed, Murat Yıldırım, Murat Akça, Mustafa, Dia
Teknik Direktör: Erol Bulut
DG Sivasspor: Ali Şaşal xx, Medjani xx, Mattias xx, Muhammet xx (Kone dk. 76 x), Dos Santos xxx, Riybalka xxx (Papp dk. 56 x), Hakan xxx, Oliveira xx, Emre xxx (Torje dk. 72 x), Ziya Erdal xx, Robinho xxx
Yedekler: Tolgahan, Uğur, Erdoğan, İlker, Alvarez
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Goller: Mina (dk. 11), Donald (dk. 67), Adem (dk. 78), Eren (dk. 80) (E. Yeni Malatyaspor), Muhammet Demir (dk. 17), Robinho (dk. 22 ve 24), Hakan (dk. 75) (Demir Grup Sivasspor)
Kırmızı kart: Dos Santos (dk. 52) (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Ziya Erdal, Dos Santos, Robinho (DG Sivasspor), Adem, Sadık, Eren (Evkur Yeni Malatyaspor)
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