Yeni Malatyaspor 4-4 Sivasspor

Spor Toto Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Evkur Yeni Malatyaspor sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Mücadelenin ilk golü henüz 11. dakikada Mina'dan geldi. 17. dakikada Sivasspor Muhammet'le beraberliği yakaladı. Sahneye çıkan dünyaca ünlü yıldız Robinho 21. ve 24. dakikada attığı gollerle Sivasspor'u bir anda 3-1 öne geçirdi. İlk yarı da bu skorla sona erdi.

İkinci yarının 52. dakikasında Douglas ikinci sarıdan kırmızı kart görerek Sivasspor'u 10 kişi bıraktı. Mücadelenin 67. dakikasında Donald durumu 3-2'ye getiren golü kaydetti. 75. dakikada Hakan farkı tekrar 2'ye çıkarırken 77'de Adem tabelayı 4-3'e getirdi. 80. dakikada ise Eren Tozlu bu unutulmaz maçın 8. golünü attı ve taraflar sahadan 4-4'lük beraberlikle ayrıldı.

Bu arada 74. dakikada Sivasspor'un kazandığı penaltıyı Muhammet kullandı fakat kaleci Farnolle gol izni vermedi. Bu sonuçla Yeni Malatyaspor puanını 12'ye yükseltirken DG Sivasspor da 9. puanını hanesine yazdırdı.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

11. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde ceza sahasında iyi yükselen Mina, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 1-0

17. dakikada savunma arasına atılan pasta topla buluşan Muhammet Demir'in ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmaya da çarparak ağlara gitti. 1-1

22. dakikada Dos Santos’un sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte topu önünde bulunan Robinho, yaptığı şık vuruşla takımını öne geçiren golü attı. 2-1

24. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Robinho'nun yerden çektiği sert şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1

43. dakikada Chebake’nin ceza sahasına ortasına Adem Büyük'ün yaptığı yarım volede top direğe çarparak oyun alanına döndü.