YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Yeni Malatyaspor, Bodrumspor maçı öncesi iddialı

Yeni Malatyaspor, Bodrumspor maçı öncesi iddialı

05.08.2022 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik direktörü Cihat Arslan: - "Bodrumspor maçıyla lige başlayacağız. Rakibin küçüğü büyüğü yoktur. Biz her zaman kazanmak için sahaya çıkacağız"

Yeni Malatyaspor, Bodrumspor maçı öncesi iddialı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, 14 Ağustos Pazar günü Bodrumspor konuk olacakları ilk hafta maçını kazanarak iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Arslan, Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, lig hazırlıklarının sürdüğünü belirtti.

İç transferde 2 ya da 3 oyuncuyla daha anlaşmaya varılacağını aktaran Arslan, "Bodrumspor maçıyla lige başlayacağız. Rakibin küçüğü büyüğü yoktur. Biz her zaman kazanmak için sahaya çıkacağız. Puan tablosu bizi nereye götür bilmiyorum ama öncelik ayaklarımızın yere basması. Yeni Malatyaspor'u sağlam bir kulüp haline getirmek istiyoruz." diye konuştu.

Sonuna kadar mücadele edecek bir takımının olduğunu ifade eden Arslan, taraftar ve şehir adına sahada olacaklarını dile getirdi.

Takımın genel durumuyla ilgili bilgi veren Arslan, "Bu çocuklara güveniyoruz. Takımın şu anki yaş ortalaması 20. Belki de Türkiye'de bir rekor. Yönetim bugün güzel bir haber verdi. Godfred Donsah tekrar aramıza katıldı. Bu güzel birliktelik devam ediyor. Malatyalılar bilsin ki Cihat Hoca gitmedi, onlar için savaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni Malatyaspor, Bodrumspor maçı öncesi iddialı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Malatya'da 4 otomobilin karıştığı kazada 9 kişi yaralandıMalatya'da 4 otomobilin karıştığı kazada 9 kişi yaralandı
İzmir'de düzenlenen operasyonda ilçe nüfus müdürünün de aralarında olduğu 5 kişi tutuklandıİzmir'de düzenlenen operasyonda ilçe nüfus müdürünün de aralarında olduğu 5 kişi tutuklandı
Şehit Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin'in cenazesi, Manisa'da toprağa verildiŞehit Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin'in cenazesi, Manisa'da toprağa verildi
Anahtar Kelimeler:
Yeni Malatyaspor Malatya futbol

Malatya Namaz Vakitleri 7 Ağustos Pazar

İmsak
03:52
Sabah
05:27
Öğle
12:38
İkindi
16:26
Akşam
19:38
Yatsı
21:07
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Beyazlamaya başladıysa hemen doktora koşun

Beyazlamaya başladıysa hemen doktora koşun

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Transparan elbisesiyle duşa girdi! Olay yaratan paylaşım

Transparan elbisesiyle duşa girdi! Olay yaratan paylaşım

Kıyafet seçimleri olay yarattı! Annelik yorumlarına isyan etti

Kıyafet seçimleri olay yarattı! Annelik yorumlarına isyan etti

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.