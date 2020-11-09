Yeni Malatyaspor evinde kaybetmiyor

Süper Lig'de milli ara öncesi sahasında Denizlispor’u 2-0’lık bir skorla geçen Yeni Malatyaspor’da keyifler yerinde. Ligin ilk 8 haftasında henüz sahasında mağlubiyet yüzü görmeyen sarı-siyahlılar, milli araya 11 puanla 9. sırada girdi.
Ligde son 3 maçtır evinde kazanan Yeni Malatyaspor, toplamda sahasında oynadığı 4 karşılaşmanın sadece birisinde beraberlik elde ederek iyi bir performans sergiledi.
Geride kalan 8 haftada deplasmanda ise kötü bir grafik çizen Yeni Malatyaspor’da, toplamda 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik alındı. 8 maçta 8 gol atabilen sarı-siyahlılar, bu maçlarda ise kalesinde 10 gol gördü.
Denizlispor galibiyeti ile milli araya giren Yeni Malatyaspor, 9. hafta maçlarında ise bay olacak. Sonraki hafta ise 29 Kasım’da Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak olan sarı-siyahlılar, ligin son şampiyonu Başakşehir’i 6 Aralık’ta Yeni Malatya Stadyumu'nda konuk edecek. Denizli galibiyeti ile verilen milli ara nedeniyle bazı futbolcular, ülkelerindeki maçlar için gidecek, geri kalan futbolcular ise 4 günlük iznin ardından 13-20 Kasım tarihleri arasında Antalya’nın Alanya ilçesinde bir haftalık kampa girecek.
Alanya kampının ardından Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda karşılaşacağı Etimesgut Belediyespor maçının hazırlıkları için Malatya’ya dönecek.
KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA
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