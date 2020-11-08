ÖZET | Yeni Malatyaspor - Denizlispor maç sonucu: 2-0

Süper Lig'de 8. hafta karşılaşmasında Yeni Malatyaspor, Denizlispor'u ağırladı. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Yeni Malatya'ya galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Kubilay Kanatsızkuş, 17. dakikada ise Acquah kaydetti. Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor puanını 11'e yükseltirken, Denizlispor 5 puanda kaldı.

Yeni Malatyaspor, milli ara sonrasını bay geçecek ve 10. hafta müsabakasında Gaziantep FK'ya konuk olacak. Denizlispor ise 9. haftada Gaziantep FK'yı konuk edecek.

YENİ MALATYASPOR -DENİZLİSPOR

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Erdem Bayık xx, Mehmet Yıldırım xx

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed xx, Zeki xx (Murat dk. 37 xx), Semih xx, Hadebe xx, Karim Hafez xx, Acquah xxx, Cueva xx (Ndayishimiye dk. 37 xx), Kubilay xxx (Ahmed dk. 85 ?), Adem xx (Olcay dk. 64 xx), Lukoki xx (Jetmir dk. 64 xx), Tetteh xx

Yedekler: Herrera, Zuqui, Mustafa, Ahmed, Erkan, Umut

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Denizlispor: Pantilimon x, Oğuz x (Murawski dk. 58 x) , Subotic x, Leismann x, Bakalorz x, Lopes x, Recep x (Özer dk. 65 x), Aissati x (Varela dk. 74 ?), Sagal x, Mesanovic x (Dossevi dk. 74 x), Rodallega x

Yedekler: Cenk, Hüseyin, Muhammet, Alihan, Muhammed Eren

Teknik Direktör: Robert Prosinecki

Goller: Kubilay (dk. 7), Acquah (dk. 17) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kart: Lukoki, (Yeni Malatyaspor), Leismann, Murawski (Denizlispor)



