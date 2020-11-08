ÖZET | Yeni Malatyaspor - Denizlispor maç sonucu: 2-0

Süper Lig'de 8. hafta karşılaşmasında Yeni Malatyaspor, Denizlispor'u ağırladı. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Yeni Malatya'ya galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Kubilay Kanatsızkuş, 17. dakikada ise Acquah kaydetti. Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor puanını 11'e yükseltirken, Denizlispor 5 puanda kaldı.
Yeni Malatyaspor, milli ara sonrasını bay geçecek ve 10. hafta müsabakasında Gaziantep FK'ya konuk olacak. Denizlispor ise 9. haftada Gaziantep FK'yı konuk edecek.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Erdem Bayık xx, Mehmet Yıldırım xx
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed xx, Zeki xx (Murat dk. 37 xx), Semih xx, Hadebe xx, Karim Hafez xx, Acquah xxx, Cueva xx (Ndayishimiye dk. 37 xx), Kubilay xxx (Ahmed dk. 85 ?), Adem xx (Olcay dk. 64 xx), Lukoki xx (Jetmir dk. 64 xx), Tetteh xx
Yedekler: Herrera, Zuqui, Mustafa, Ahmed, Erkan, Umut
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Denizlispor: Pantilimon x, Oğuz x (Murawski dk. 58 x) , Subotic x, Leismann x, Bakalorz x, Lopes x, Recep x (Özer dk. 65 x), Aissati x (Varela dk. 74 ?), Sagal x, Mesanovic x (Dossevi dk. 74 x), Rodallega x
Yedekler: Cenk, Hüseyin, Muhammet, Alihan, Muhammed Eren
Teknik Direktör: Robert Prosinecki
Goller: Kubilay (dk. 7), Acquah (dk. 17) (Yeni Malatyaspor)
Sarı kart: Lukoki, (Yeni Malatyaspor), Leismann, Murawski (Denizlispor)
Abdullah Avcı ile ilgili flaş gelişme
Rıdvan Dilmen'den Abdullah Avcı sözleri
Fatih Terim’in muhtemel 11’i
Maç sonrası arbede yaşandı
Kayıp futbolcu Adem Ljajic
Göztepe'nin 3 puan hasreti dinmedi
'Hakem camiasını uyarıyorum, artık yeter'
Der Klassiker'de gülen yine Bayern Münih!
Leipzig 3 puanı 3 golle aldı
Beşiktaş'tan olay paylaşım! TFF'ye seslendi...
Aslan'da, Saracchi yoksa gol de yok!
İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu
Mancini'nin Kovid-19 testi pozitif
Ve resmen açıklandı! Çalhanoğlu imzayı atıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum