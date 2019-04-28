SPOR

Yeni Malatyaspor Kasımpaşa maçıyla yeni bir sayfa açmak istiyor

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 28.04.2019 14:12 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor, bu mücadeleye çıkış gözüyle bakıyor.

Yeni Malatyaspor Kasımpaşa maçıyla yeni bir sayfa açmak istiyor

Erol Bulut’un istifasının ardından ligde kalan 5 haftalık bölümde sportif direktör Ali Ravcı ile yola devam etme kararı alan sarı-kırmızılılarda, Ravcı’nın ilk olarak kaybolan özgüveni yeniden oluşturmak için futbolcularla bire bir görüşmeler yaptığı ifade ediliyor. Kasımpaşa maçına Ali Ravcı yönetiminde hazırlanan Evkur Yeni Malatyaspor’da Galatasaray ile oynanan kupa maçında sakatlanan Ömer Şişmanoğlu’nun Kasımpaşa karşısında forma giymesinin zor olduğu ifade edildi.

Malatya ekibinde kırmızı kart cezalısı Erkan Kaş Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Cezası biten Mustafa Akbaş ise takımdaki yerini alabilecek. Takımın bozulan psikolojisini düzeltmek için bire bir görüşmeler yaptığı bildirilen Ali Ravcı’nın, futbolcularına önlerinde bulunan Kasımpaşa maçını kazanıp yeni bir sayfa açmaları gerektiği yönünde konuşmalar yaptığı öğrenildi.

Evkur Yeni Malatyaspor- Kasımpaşa müsabakası yarın saat 20.00’de başlayacak. Müsabakayı Serkan Tokat yönetecek. İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşmayı 3-0 Kasımpaşa kazanmıştı.

Sonunda bu da oldu! Bilim insanları üç boyutlu...Sonunda bu da oldu! Bilim insanları üç boyutlu...
Yeni teknik direktör belli olduYeni teknik direktör belli oldu
Malatyaspor'a PFDK şokuMalatyaspor'a PFDK şoku
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yeni Malatyaspor Spor Toto Süper Lig Kasımpaşa Erol Bulut

En Çok Okunan Haberler

Sohbetlerde darbe şifresi! 15 Temmuz'a böyle hazırlanmışlar...

Sohbetlerde darbe şifresi! 15 Temmuz'a böyle hazırlanmışlar...

TSK'dan Katar'da tatbikat! Özel kuvvetler...

TSK'dan Katar'da tatbikat! Özel kuvvetler...

Volkan Demirel çıldırdı! 'Otobüsünden alır özür diletirim'

Volkan Demirel çıldırdı! 'Otobüsünden alır özür diletirim'

Efsane isim geri dönüyor

Efsane isim geri dönüyor

Ağaoğlu'ndan Volkan Demirel'e olay yanıt!

Ağaoğlu'ndan Volkan Demirel'e olay yanıt!

Cüneyt Çakır'a küfür! Çok sert tepki

Cüneyt Çakır'a küfür! Çok sert tepki

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Süper Lig ekibinde istifa depremi!

Süper Lig ekibinde istifa depremi!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Terim'den sonra Fiorentina'ya ikinci Türk!

Terim'den sonra Fiorentina'ya ikinci Türk!

Deneyimli futbolcu teklifi açıkladı

Deneyimli futbolcu teklifi açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni Malatyaspor Kasımpaşa maçıyla yeni bir sayfa açmak istiyor

Malatyaspor yeni bir sayfa açmak istiyor

Erdal Gündüz: Ali Ravcı, son 5 maça takımımızın başında çıkacak

Yeni teknik direktör belli oldu

Yeni Malatyaspor, PFDK'ya sevk edildi

Malatyaspor'a PFDK şoku

Erol Bulut, Yeni Malatyaspor'daki görevinden istifa etti

Süper Lig ekibinde istifa depremi!

Erol Bulut: Kendimle ilgili radikal bir karar alabilirim

'Kendimle ilgili radikal bir karar alabilirim'

Erdal Gündüz: Türkiye Kupası'nda finale yükselmek istiyoruz

'Finale yükselmek istiyoruz'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.