Yeni Malatyaspor Kasımpaşa maçıyla yeni bir sayfa açmak istiyor

Erol Bulut’un istifasının ardından ligde kalan 5 haftalık bölümde sportif direktör Ali Ravcı ile yola devam etme kararı alan sarı-kırmızılılarda, Ravcı’nın ilk olarak kaybolan özgüveni yeniden oluşturmak için futbolcularla bire bir görüşmeler yaptığı ifade ediliyor. Kasımpaşa maçına Ali Ravcı yönetiminde hazırlanan Evkur Yeni Malatyaspor’da Galatasaray ile oynanan kupa maçında sakatlanan Ömer Şişmanoğlu’nun Kasımpaşa karşısında forma giymesinin zor olduğu ifade edildi.

Malatya ekibinde kırmızı kart cezalısı Erkan Kaş Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Cezası biten Mustafa Akbaş ise takımdaki yerini alabilecek. Takımın bozulan psikolojisini düzeltmek için bire bir görüşmeler yaptığı bildirilen Ali Ravcı’nın, futbolcularına önlerinde bulunan Kasımpaşa maçını kazanıp yeni bir sayfa açmaları gerektiği yönünde konuşmalar yaptığı öğrenildi.

Evkur Yeni Malatyaspor- Kasımpaşa müsabakası yarın saat 20.00’de başlayacak. Müsabakayı Serkan Tokat yönetecek. İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşmayı 3-0 Kasımpaşa kazanmıştı.

