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Yeni Malatyaspor, Rahman Buğra Çağıran ile sözleşme yeniledi

25.07.2022 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor, Rahman Buğra Çağıran ile sözleşme yeniledi

Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, 27 yaşındaki futbolcu Rahman Buğra Çağıran ile sözleşme yeniledi.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, orta saha oyuncusu Rahman Buğra Çağıran ile 2 yıllığına anlaşma sağladı. Rahman Buğra Çağıran'a tekrardan ailemize hoş geldin diyor, sarı-siyahlı formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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