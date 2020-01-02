YURTHABER
  4. Yeni Malatyaspor stat zeminini bakıma aldı

Yeni Malatyaspor stat zeminini bakıma aldı

MALATYA HABERLERİ  | 02.01.2020 12:00 | Son Güncelleme

Yeni Malatyaspor maçlarını oynadığı Yeni Malatya Stadyumu’nun bozulan zeminini iyileştirmek için bakıma aldı.Ultraviyole ışınlarıyla soğuktan daha az etkilenmesi amaçlanan zemine devre arası boyunca çeşitli bakımların da uygulanacağı belirtildi.Sarı kırmızılı kulüp tarafından yapılan yazlı açıklamada, “Maçlarımızı oynadığımız Yeni Malatya Stadyumu’nda zemin bakım çalışmalarımız sürüyor.

Yeni Malatyaspor maçlarını oynadığı Yeni Malatya Stadyumu’nun bozulan zeminini iyileştirmek için bakıma aldı.
Ultraviyole ışınlarıyla soğuktan daha az etkilenmesi amaçlanan zemine devre arası boyunca çeşitli bakımların da uygulanacağı belirtildi.
Sarı kırmızılı kulüp tarafından yapılan yazlı açıklamada, “Maçlarımızı oynadığımız Yeni Malatya Stadyumu’nda zemin bakım çalışmalarımız sürüyor. Kış mevsiminde zeminimizin zarar görmemesi ve daha önce zarar gören bölümlerin iyileştirilmesi için çime çeşitli bakımlarla birlikte ultraviyole ışınları uygulanıyor. Liglerin ara döneme girdiği bu süreçte stat personelimizin hummalı çalışmaları sayesinde takımıza ligin ikinci yarısı için daha sağlıklı bir zemin hazırlama çabası içerisindeyiz.” ifadelerine yer verildi.

Vapurda panik anlar! Vapurda panik anlar!
Öğrenciler, “Altın ödüllü Bursluluk Sınavı”nda ter döktüÖğrenciler, “Altın ödüllü Bursluluk Sınavı”nda ter döktü
Müdür Bentli profesör olduMüdür Bentli profesör oldu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!

Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!

Otomobili hurdaya döndü! 193 promil alkollü çıktı

Otomobili hurdaya döndü! 193 promil alkollü çıktı

Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendi

Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendi

Gençlerden görev başındaki memurlara lokum

Gençlerden görev başındaki memurlara lokum

İ.M. Kayserisporlu futbolcular 2020’ye böyle girdi

İ.M. Kayserisporlu futbolcular 2020’ye böyle girdi

Manisalılar yeni yılın ilk günü Spil’e akın etti

Manisalılar yeni yılın ilk günü Spil’e akın etti

Malatya Namaz Vakitleri 2 Ocak Perşembe

İmsak
06:09
Sabah
07:37
Öğle
12:35
İkindi
15:03
Akşam
17:24
Yatsı
18:46

Malatya Nöbetçi Eczaneler 2 Ocak Perşembe

Damla Eczanesi
Merkez
Nane Limon Eczanesi
Merkez
Şifa Gül Eczanesi
Merkez
Uğur Eczanesi
Merkez
Yenipetek Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.