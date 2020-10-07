Yeni Malatyaspor, transfer döneminde en hareketli ekiplerden biri oldu

Sarı-siyahlılar, orta sahaya Yukatel Denizlispor'dan Olcay Şahan, Sarıyer'den Doğukan Emeksiz, Estudiantes'ten Fernando Zuqui, Santos'tan ise Christian Cueva, forvet hattına ise Sparta Prag'dan Benjamin Tetteh, Galatasaray'dan Adem Büyük, Ballkani takımından Jetmir Topalli, Bursaspor'dan Kubilay Kanatsızkuş ve Ludogorets takımından Jody Lukoki'yi transfer etti.

- Çelikel: "Kaliteli bir takım oluşturduk"

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezona çok sayıda ismi kadrolarına katarak başladıklarını söyledi.

Kadrolarında birçok değişikliğe gittiklerini dile getiren Çelikel, "Geçen sezonun olumsuz havasını üzerimizden attığımızı düşünüyorum. Birçok oyuncuyla yolumuzu ayırdık. Onlara yeni takımlarında başarılar diliyorum. Hocamızın ve yönetimimizin aldığı kararlar doğrultusunda kaliteli bir takım oluşturduk. Hocamız ve futbolcularımızın gayretli çalışmalarıyla galibiyet serisi yakalamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Çelikel, takımlarına sonuna kadar güvendiklerini anlatarak şunları kaydetti:

"Geçen yıllara göre bu yıl daha fazla maç oynayacağız. Dolayısıyla kadromuzu daha da genişlettik. İyi ve kaliteli futbolcuları kadromuza kattık. Yeni bir takıma sahibiz. Geçen hafta sahamızda Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 yendiğimiz karşılaşmada da takımımızın uyum içerisinde oynadığını herkes gördü. Benjamin Tetteh, Semih Kaya, Wallace Fortuna dos Santos, Christian Cueva, Olcay Şahan gibi tecrübeli futbolcuları renklerimize bağladık. Onlar da büyük bir camiaya geldiklerinin farkında. Takımımızın kalitesi çok yüksek. İlerleyen haftalarda galibiyet serisini de yakalayarak Yeni Malatyaspor'u hak ettiği yere taşıyacağız. Bunun için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

