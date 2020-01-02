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  4. BtcTurk Yeni Malatyaspor'da Mehmet Ekici iddiası

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da Mehmet Ekici iddiası

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 02.01.2020 09:43 | Son Güncelleme

Ara transfer döneminde kadrosuna yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmeyi planlayan BtcTurk Yeni Malatyaspor, bir yandan kadrosundaki fazla oyuncuları göndermek için uğraşırken, bir yandan da belirlediği isimleri kadrosuna katmaya çalışıyor.

Sarı kırmızılıların bu kapsamda sezon başında Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mehmet Ekici'ye talip olduğu belirtiliyor.

2020'nin 6. ayında Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Ekici'nin adı ara transfer döneminde de bir çok kulüple anılıyor. Ancak bu tekliflerden en ciddisi Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Yeni Malatyaspor'dan geldiği belirtiliyor.

Sergen Yalçın bir önceki sezon da Ozan Tufan'ı istemiş, kiralık olarak kadrosuna katmış ve bu futbolcuyu şuanda hem Milli takımın hem de Fenerbahçe'nin orta sahada bel kemiği haline getirmişti. Mehmet Ekici'nin Guilherme takasıyla da Yeni Malatyaspor'a gidebileceği belirtiliyor. Ekici'nin de bu teklife sıcak baktığı, yeni bir başlangıç için Malatya doğru bir adres olarak gördüğü öğrenildi.

(İHA)

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BtcTurk Yeni Malatyaspor mehmet ekici Spor Toto Süper Lig

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