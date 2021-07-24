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Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Santos, zorunlu karantina süresini tamamladı

24.07.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Santos, zorunlu karantina süresini tamamladı

Brezilya'dan döndükten sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında zorunlu karantinaya giren Yeni Malatyaspor'un savunma oyuncusu Wallace Dos Santos'un, karantina süresini tamamladığı ve bugünkü antrenmana katılacağı bildirildi.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından Santos'un durumuna ilişkin yapılan açıklamada, "Ülkesi Brezilya'dan dönen ve zorunlu olarak karantinada kalması gereken futbolcumuz Wallace Dos Santos, dün itibarıyla 14 günlük karantina sürecini tamamlamış olup bugünden itibaren antrenmanlara katılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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