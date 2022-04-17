"Yeni Mekan" karma sergisi sanatseverlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Yerli ve yabancı farklı disiplinlerde 16 sanatçının hazırladığı "Yeni Mekan" adlı sergi, Kelimat Sanat Evi'nin yeni mekanında açıldı.

Bağlarbaşı'ndaki yeni mekanına taşınan galeri, ilk sergisinde resim ve heykelden oluşan 19 eserle sanatseverleri ağırladı.

Kelimat Sanat Evi Sanat Direktörü Adnan Al Ahmad, sergiye ilişkin AA muhabirine, Üsküdar'ın İstanbul'un kültür sanat hayatında giderek önemli bir merkez haline geldiğini söyledi.

Yeni mekanlarında İstanbullu sanatseverlere ve sanatçılara daha çok yakınlaştıklarını düşündüklerini, galerinin koleksiyonunu tanıtmayı amaçladıkları için ilk sergiyi karma yaptıklarını dile getiren Ahmad, "Önemli olan sanatçılarımız, koleksiyonumuz ve ilişkilerimiz, mekanlar değişebilir ama Kelimat aynı galeridir." ifadesini kullandı.

Kelimat Sanat Evi'nin kurucularından Hüseyin Emiroğlu ise Üsküdar'ın sanat ortamının kıymetli olduğunu vurgulayarak, "Savaşların, salgın hastalıkların, krizlerin son bulmasını ümit ettiğimiz bir dünyada sanat hayatına yeni mekanımızla yeniden merhaba diyoruz. Uluslararası sanatçıları Türk sanat ortamına tanıtmayı, Türk sanatçılarımızı da dünyadaki sanatseverlere anlatmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Sergide, Salih Alnajar, Özlem Metinkaya, Ömer Mirdemir, Sibel Okumuş, Ümmühan Özgür Yılmaz, Yalda Yaghın, Ali İrgin, Rukiye Epli Dede, İpek Mursaloğlu, Akrem Zave, Ayşe Eylül Sönmez, Demet Atay, Rifaae Rifaae, Berna Okan, Hamed Lateef, Samira Habeeb'in eserleri yer alıyor.

Sergi, 26 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

