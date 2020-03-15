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Yeni Milasspor, Seydikemer’i deplasmanda 1-0 mağlup etti

MUĞLA HABERLERİ  | 15.03.2020 18:42 | Son Güncelleme

Muğla Süper Amatör Lig’de zor bir sezon geçiren Yeni Milasspor, deplasmanda ligin şampiyonluk adaylarından olan Seydikemer Belediyespor’u 1-0 mağlup ederek altın değerinde 3 puanı hanesine yazdırdı.Muğla Süper Amatör Lig’de Milas’ı temsil eden Yeni Milasspor bugün deplasmanda grupta ikinci sırada yer alan Seydikemer Belediyespor ile karşılaştı.

Muğla Süper Amatör Lig’de zor bir sezon geçiren Yeni Milasspor, deplasmanda ligin şampiyonluk adaylarından olan Seydikemer Belediyespor’u 1-0 mağlup ederek altın değerinde 3 puanı hanesine yazdırdı.
Muğla Süper Amatör Lig’de Milas’ı temsil eden Yeni Milasspor bugün deplasmanda grupta ikinci sırada yer alan Seydikemer Belediyespor ile karşılaştı. Mücadele ilk yarıda Yiğit Yüksel’in penaltından attığı golle Yeni Milasspor’un 1 - 0’lık üstünlüğü ile son buldu. Lige Mehmet Kabak ile başlayan ve daha sonra Birol Erten ile devam ettikten sonra geçtiğimiz günlerde Erten ile de yollarını ayıran Yeni Milasspor 7 hafta sonra puanla tanışmanın mutluluğunu yaşadı. Yeni Milasspor ligin 8’inci haftasında kendi evinde 3 - 1 yenildiği Seydikemer Belediyespor’u deplasmanda yenerek ligde kalmak için büyük bir avantaj elde etti.

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