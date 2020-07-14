’Yeni Nesil Yerli Tohum Kullanıyor Projesi’ hedefine ulaştı

Aydın’ın Efeler ilçesindeki Ekrem Çifci İlkokulu’nda başlatılan ’Yerli Tohumu Yaşat İnsanlık Yaşasın Projesi’ni inceleyen Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, projenin hedefine ulaştığına dikkat çekerek “Efeler’de, okullarımızda, öğretmen ve öğrencilerimizin elleriyle hayat değişecek” dedi.

Sürdürülebilir bir dünya için öğrencileri küçük yaşta bilinçlendirmek, yaşanabilir çevre oluşturmak, geleneksel üretim yöntemlerini yaşatma amacıyla başlatılan ’Yerli Tohumu Yaşat İnsanlık Yaşasın’ projesi hedefine ulaştı. Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, Ekrem Çifci İlkokulu öğretmenlerinden Şaban Özdemir’in kurucusu olduğu proje kapsamında tarım atölyesini ziyaret ederek, projeyi yerinde inceledi. Atölyede ekili olan ürünleri inceleyen Özcan, olgunlaşmış ürünleri de hasat etti.

“Genişletme çalışmaları yapacağız”

Okul bahçesine girer girmez güzel kokuları aldıklarına dikkat çeken Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, “Şeklinden, renginden, kokusundan yerli olduğu belli olan ürünleri görmenin, ellerimle toplamanın üretenlerle birlikte kahvaltı yapmanın mutluluğunu yaşadım. Yerli tohumları dalından toplayıp çoğaltılmak üzere hazırlanmasının heyecanını hissettim. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk’un tasarım beceri atölyeleriyle bir okulun sıradan bir koridordan bir hayat sahnesine dönüştürüldüğünü, dijital ortamda değil, fotoğraflar da değil, yaparak yaşayarak, tarım atölyesinde üreterek Ekrem Çifci İlkokulumuzda hayatın değişmiş olduğuna tanık oldum. Öğretmenimiz Şaban Özdemir’in sosyal sorumluluk projesi için başlattığı çalışmaya bedenen de destek oldum. Yeni sürpriz projelerin haberlerini aldım. Efeler ilçemizde tarım atölyelerinin kurulması yerel tohum üretme alanlarını genişletme çalışmaları yapacağız. Efeler ilçemizde okullarımızda öğretmen ve öğrencilerimizin elleriyle hayat değişecek” dedi.