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Yeni normalleşme dönemi sonrası Bağcılar’da ilk nikah kıyıldı

İSTANBUL HABERLERİ  | 15.06.2020 17:36 | Son Güncelleme

Korona virüs salgını dolayısıyla geçici bir süre ara verilen nikah işlemleri normalleşme süreciyle birlikte yeniden başladı.

Korona virüs salgını dolayısıyla geçici bir süre ara verilen nikah işlemleri normalleşme süreciyle birlikte yeniden başladı. Pandemi sürecinin ardından Bağcılar’daki ilk nikahı Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak kıydı.
Kovid-19’la mücadele çerçevesinde Bağcılar’da evlilik hazırlığı yapanlar, nikah ve düğünlerini ertelemişti. Yeni normalleşme döneminin başlamasıyla birlikte nikah işlemlerinin yapıldığı Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı’nda yoğunluk yaşanmaya başladı. Normalleşme sürecinin ilk çiftleri olan Serdar Yılmaz ve Seda Aslan’a Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı sürpriz yaptı.
Evlendirme memuru cübbesini giyen Başkan Çağırıcı, şahitler huzurunda dünya evine girmek için ilk adımı atan çiftin nikahını kıydı. Çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Çağırıcı, evlilik cüzdanını gelin Seda Aslan’a takdim etti. Asgari sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşen törende sosyal mesafe ve maske kuralına uyuldu. Damat ve gelinin yakınları koltuklarda ikişer boşluk bırakarak oturdu.

Web adresinden canlı yayınlanıyor
İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca önlemleri aldıklarını söyleyen Başkan Çağırıcı, “Hemşehrilerimizin bu mutlu günlerinde hüzün yaşanmaması için tedbirleri en üst seviyede tutuyoruz. Nikah salonumuz her gün dezenfekte ediliyor ve temizlenerek steril hale getiriliyor. Evlenecek bütün çiftlerimize mutluluklar diliyorum” dedi. Nikah salonunda kıyılan nikahlar belediyenin web adresinden canlı yayınlanarak, ailelerin görmesi sağlanıyor.

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