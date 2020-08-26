Yeni öğrencilere “hoş geldiniz” mesajı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçların açıklamasının ardından Anadolu Üniversitesini kazanan öğrencilere yönelik ‘hoş geldiniz’ mesajı yayınladı.

YKS sınavın ardından 6-14 Ağustos tarihleri arasında öğrencileri ter döktürerek devam eden tercih sonuçları bugün açıklandı. Öğrencilerin çoğu, yaptıkları tercihler üzerinden ön lisans ve lisans programlarına yerleştirildi. Belirtilen sonuçlar doğrultusunda Anadolu Üniversitesini kazanan öğrencilere ilk ‘hoş geldiniz mesajı’ ise kısa zaman önce üniversiteye atanan Rektör Erdal’dan geldi. Anadolu Üniversitesi sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda Rektör Erdal, Anadolu Üniversitesinin öğrenciler için bir ev niteliğinde olduğunu belirtti.

Rektör Erdal, mesajında bu ifadeleri kullandı:

“Sevgili öğrencilerimiz; 28 farklı ülkeden öğrencisi ve mezunu ile dünyanın en geniş ailesi olan Anadolu Üniversitesi’ne hoş geldiniz. Şundan eminim ki milyonlarca öğrencinin hayallerine ortak olan Türkiye’nin global kampüsü Anadolu Üniversitesi’ne üst düzey bir akademik eğitimi, aktif bir sosyal yaşamla bir arada deneyimleyebilmenin ayrıcalığını yaşayacağınız, mutlu bir eğitim öğretim hayatı geçireceksiniz. Yeni ailenizle yeni evinizde geçireceğiniz unutulmaz yıllarınız sağlık ve başarılarla dolu olsun”.



