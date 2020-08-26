YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Yeni öğrencilere “hoş geldiniz” mesajı

Yeni öğrencilere “hoş geldiniz” mesajı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 26.08.2020 16:32 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.

Yeni öğrencilere “hoş geldiniz” mesajı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçların açıklamasının ardından Anadolu Üniversitesini kazanan öğrencilere yönelik ‘hoş geldiniz’ mesajı yayınladı.
YKS sınavın ardından 6-14 Ağustos tarihleri arasında öğrencileri ter döktürerek devam eden tercih sonuçları bugün açıklandı. Öğrencilerin çoğu, yaptıkları tercihler üzerinden ön lisans ve lisans programlarına yerleştirildi. Belirtilen sonuçlar doğrultusunda Anadolu Üniversitesini kazanan öğrencilere ilk ‘hoş geldiniz mesajı’ ise kısa zaman önce üniversiteye atanan Rektör Erdal’dan geldi. Anadolu Üniversitesi sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda Rektör Erdal, Anadolu Üniversitesinin öğrenciler için bir ev niteliğinde olduğunu belirtti.
Rektör Erdal, mesajında bu ifadeleri kullandı:
“Sevgili öğrencilerimiz; 28 farklı ülkeden öğrencisi ve mezunu ile dünyanın en geniş ailesi olan Anadolu Üniversitesi’ne hoş geldiniz. Şundan eminim ki milyonlarca öğrencinin hayallerine ortak olan Türkiye’nin global kampüsü Anadolu Üniversitesi’ne üst düzey bir akademik eğitimi, aktif bir sosyal yaşamla bir arada deneyimleyebilmenin ayrıcalığını yaşayacağınız, mutlu bir eğitim öğretim hayatı geçireceksiniz. Yeni ailenizle yeni evinizde geçireceğiniz unutulmaz yıllarınız sağlık ve başarılarla dolu olsun”.

Yeni öğrencilere “hoş geldiniz” mesajı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!
En Çok Okunan Yerel Haberler

Eskişehir Namaz Vakitleri 26 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:44
Sabah
06:13
Öğle
13:05
İkindi
16:47
Akşam
19:46
Yatsı
21:10

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler26 Ağustos Çarşamba

Ay Eczanesi
Tepebasi
Batmaz Eczanesi
Tepebasi
Eryılmaz Eczanesi
Odunpazari
Aylin Eczanesi
Odunpazari
Osmangazi Eczanesi
Odunpazari
Cem Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.