Yeni Peugeot 208, “2020 Yılın Otomobili” seçildi

İSTANBUL (AA) - Yeni Peugeot 208, 60 Avrupalı otomotiv gazetecisinden oluşan jüri tarafından “2020 Yılın Otomobili” seçildi.

Peugeot'tan yapılan açıklamaya göre, 2020 Yılın Otomobili seçilen yeni Peugeot 208, B segmentinde ön plana çıkıyor. Benzinli, dizel ve elektrikli olmak üzere üç farklı motor seçeneğiyle sunulan yeni Peugeot 208 kullanıcılara "seçme özgürlüğü" sunuyor.

Açıklamaya göre, dış tasarımı, üç pençeli LED ön farlarla markanın DNA'sını yansıtıyor. Parlak siyah çamurluk çerçeveleri kadar gösterişli arka spoyler de yeni 208’in karakteristik unsuru olarak öne çıkıyor.Peugeot yeni nesil 3D i-Cockpit® (yükseltilmiş gösterge ekranı, kompakt direksiyon simidi ve dokunmatik ekran) Üç-Boyutlu dijital göstergelerle sadece daha ilgi çekici görünüm sunmakla kalmıyor, aynı zamanda sürüş güvenliğine de katkı sağlıyor.

Açıklamada yer verilen bilgilere göre, ekim ayında Avrupa’da pazara sunulduktan sonraki süreçte yaklaşık 110 bin kullanıcı Peugeot 208 sipariş etti. Peugeot 208 satışlarının yüzde 15’ini elektrikli versiyon oluşturuyor. Yeni Peugeot 208, Fransa’da Şubat 2020 sonuçlarına göre satış adetleri bakımından binek otomobil pazarına liderlik ediyor.