Yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı açıklandı

İSTANBUL (AA) - Yeni Peugeot SUV 2008, Türkiye'de 148 bin 500 TL'den başlayan fiyatlarla 29 Ocak'ta satışa sunulacak.

Peugeot açıklamasına göre, önceki nesli ile tüm dünyada yaklaşık 1,2 milyon adet satış gerçekleştirilen Peugeot SUV 2008 daha güçlü ve öne çıkan tasarımı ile Türkiye'deki tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

Yeni SUV 2008, "Unboring the Future" sloganıyla sürüş keyfi odağını devam ettiren Peugeot'nun ultra modern bir yorumu olarak tüketiciler ile buluşuyor. Yeni SUV 2008, boyutlarıyla gerçek bir SUV duruşu ortaya koyarken güçlü ve özgün tasarımı ile dikkati çekiyor.

29 Ocak itibarıyla Peugeot Yetkili Satıcıları'nda yerini alacak olan yeni Peugeot SUV 2008, 148 bin 500 TL ile 229 bin 500 TL arasında değişen lansman fiyatlarıyla tüketicilerin beğenisine sunulacak.

Modern otomobil teknolojilerinin tüm gereksinimlerini barındıran yeni SUV 2008, Peugeot markasının sahip olduğu bilgi birikim ve deneyimini bünyesinde bulundururken, yeni nesil Peugeot i-Cockpit 3D ile fark oluşturacak. Pazara iddialı bir şekilde giriş yapmayı planlayan yeni SUV 2008’in benzinli ve dizel motor seçenekleri olacak