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Yeni stat çevresine asfalt dökümü ve bisiklet yolu

ADANA HABERLERİ  | 30.04.2020 16:24 | Son Güncelleme

Adana Büyükşehir Belediyesi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından inşa edilen yeni stadyum çevresinde asfaltlama çalışması yapıyor.TOKİ tarafından Adana’da yapılan UEFA standartlarındaki 33 bin kişilik yeni stadyum çalışmalarında sona doğru gelinirken Adana Büyükşehir Belediyesi de stat çevresinde asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından inşa edilen yeni stadyum çevresinde asfaltlama çalışması yapıyor.
TOKİ tarafından Adana’da yapılan UEFA standartlarındaki 33 bin kişilik yeni stadyum çalışmalarında sona doğru gelinirken Adana Büyükşehir Belediyesi de stat çevresinde asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezonda karşılaşmalara ev sahipliği yapacak olan stadyum çevresinde kaldırım ve orta refüj çalışması gerçekleştiren Adana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki kavşakları da genişleterek standartlara uygun hale getiriyor.
Stat önündeki sathi kaplamalı bulvarda çalışma yapan ekipler, dolgu çalışmasının ardından 20 metre genişliğindeki, 1 km uzunluğundaki bulvarda Bitümlü Sıcak Asfalt (BSK) ile kaplama çalışmalarına başladı. Stadyum çevresinde 1 km uzunluğunda, 2.80 metre genişliğinde bisiklet yolu da yapılıyor.

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