Yeni yılda değişim devam edecek

Şehit Fevzi Mahallesi’nde 2.etap çalışması devam eden Derme Deresi Islah projesinin Sivas Caddesi’ndeki 1.etap çalışmalarına 2021 yılında başlamayı hedeflediklerini belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi’mizin değişimi 2021 yılında da devam edecek” dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, DSİ 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar, DSİ 92. Şube Müdürü Arif Tüfekçi, Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Sağlam ve Üçbağlar Mahalle Muhtarı Abdulvahap Ortaç ile birlikte ismi Malatya ile özdeşleşmiş ve türkülere konu olmuş Derme Deresi Islah projesinin 1.Etap çalışmalarının yapılacağı Sivas Caddesi’ndeki alanda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Başkan Güder, Malatya’ya ve Battalgazi’ye değer katacak projenin 1.etap çalışmasına, 2021 yılında başlamayı hedeflediklerini söyledi.

“Derme deresi bizim kanayan yaramızdı”

Projenin Malatya’ya ve Battalgazi’ye değer katacak bir proje olduğunu ifade eden Üçbağlar Mahalle Muhtarı Abdulvahap Ortaç, “Derme Deresi bizim kanayan yaramızdı. Malatya’nın göbeğinde en muhteşem yerde çok güzel bir proje olacağını düşünüyorum. Emeği geçen herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Kim emek veriyorsa Allah ondan razı olsun. 2021 yılında Battalgazi’mizde inşallah çok daha güzel şeyler olacak” şeklinde konuştu.