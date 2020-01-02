Yeni yılda pasaportsuz gidilebilen yerler tercih edildi

İSTANBUL (AA) - Uçak bileti sitesi Enuygun.com’dan bilet satın alanlar, yılbaşı tatilinde yurt dışında en çok, pasaportsuz ve vizesiz gidilebilen yerlere uçtu.

Enuygun.com açıklamasına göre, şirketten bilet satın alanlar, yılbaşı tatilinde yurt dışında en çok, pasaportsuz ve vizesiz gidilebilen KKTC, Kiev, Odessa ve Bakü gibi yerlere uçtu. Yurt içinde ise gözde rotalar İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara ve Adana oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun.com Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, "Kıbrıs, Kiev ve Odessa yılbaşı tatili için en çok bilet sattığımız destinasyonlar oldu. Bu şehirleri Bakü ile Avrupa'nın popüler şehirleri Paris ve Amsterdam izliyor. Yurt içinde ise en çok İstanbul’a seyahat için bilet alındı. Gerek akraba ve tanıdıklarını ziyaret etmek gerekse bu güzel kenti keşfetmek isteyenler, yeni yıl tatili için İstanbul'a geldi. İstanbul'u İzmir, yılbaşı otel programlarıyla dikkati çeken Antalya, Ankara ve Adana gibi şehirler izledi." ifadelerini kullandı.

- "Her dört kişiden biri tatilini birleştirdi"