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Yeni yılı kesintisiz enerji mesaisiyle karşıladılar

BURSA HABERLERİ  | 01.01.2021 16:37 | Son Güncelleme

Limak Enerji Grubu bünyesinde elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.

Limak Enerji Grubu bünyesinde elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), yeni yıl akşamında da kesintisiz enerji için çalışmalarını sürdürdü. UEDAŞ’ın yılbaşı mesaisinde yer alan 100 kişilik saha ekibi yeni yılı aydınlatma direği ve enerji hatlarında çalışırken karşıladı. Ekipler, SCADA sistemi üzerinden şebekenin ölçüm, izleme ve kumanda faaliyetlerine 24 saat boyunca devam ediyor.
Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da yoğun bir nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ)’ın ekipleri yeni yılı kesintisiz enerji mesaisinde karşıladı. 81 ilde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, UEDAŞ saha ekipleri hayatı aydınlatmak için yeni yıl akşamı boyunca çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdü. Abonelerine kesintisiz enerji hizmeti sağlamak adına çalışmalarını yürüten ekipler, dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresince de 90’ı sepetli, 16 adet dört çarpı dört arazi aracı ile sahada görev yapmaya devam edecek.
Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların kısıtlama kararları kapsamında yeni yıl akşamı ve sonrasında evlerinde geçirecekleri günlerde UEDAŞ, hizmet bölgesini oluşturan Güney Marmara’da oluşturduğu SCADA sistemi ile şebekesinin ölçüm, izleme, kumanda faaliyetlerinin 24 saat kontrolünü sağlamaya devam edecek. Saha çalışanları kesintilere kısa sürede müdahale ederek çözülmesi noktasında da vatandaşlara mağduriyet yaşatmamak için var güçleri ile çalışacak.

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