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Yenice Belediyesi ekipleri yaşlıların ihtiyacını karşılıyor

KARABÜK HABERLERİ  | 24.03.2020 16:06 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı’nın koranavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik alınan sokağa çıkma yasağı kararı sonrası Yenice Belediyesi ekipleri yaşlıların evlerine hizmete başladı.Yenice Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu dahilinde belediye bünyesinde bir ekip oluşturarak belediye ile irtibata geçen ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için çalışma başlattı.

İçişleri Bakanlığı’nın koranavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik alınan sokağa çıkma yasağı kararı sonrası Yenice Belediyesi ekipleri yaşlıların evlerine hizmete başladı.
Yenice Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu dahilinde belediye bünyesinde bir ekip oluşturarak belediye ile irtibata geçen ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için çalışma başlattı. Ekipler, 65 yaş ve üstü yalnız yaşayan, kronik hastalıkları olan bakıma muhtaç vatandaşların market, eczane, manav,banka, fatura gibi ihtiyaçlarını karşılayarak evlerine teslim ediyor.
Belediye Başkanı Zeki Çaylı yaptığı açıklamada , “İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile dışarı çıkmalarına sınırlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız için Belediye olarak seferber olduk.65 yaş ve üstü yalnız yaşayan, kronik hastalıkları olan bakıma muhtaç belediyemizle irtibata geçen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını, Zabıta Memuru Özkan Çaylı, Zabıta Memuru Ergin Abaoğlu ve Büro Personelimiz Ünal Meşebaşı’nın aracılıyla karşılıyor ve evlerine teslim ediyoruz.Yenice Belediyesi olarak elimizden gelen her imkanı seferber etmiş durumdayız. Halkımız sağlığını korumak adına yapılması gereken ne varsa hiç tereddüt etmeden faaliyete geçiriyoruz. Belediyemiz ile irtibata geçen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz. Yenice Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi bu zor günlerde de vatandaşlarımızın yanındayız.Tüm vatandaşlarımız devlet kurumlarının açıklamalarına uymasını istiyoruz. Lütfen vatandaşlarımız da evde kalmaya özen göstersinler ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmasınlar.” dedi.

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Merkez
Doğa Eczanesi
Besbinevler
Yaşam Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Eskipazar Eczanesi
Eskipazar
Gökçe Eczanesi
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