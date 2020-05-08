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Yenice Emniyet Trafik Haftası’nda broşür dağıttı

KARABÜK HABERLERİ  | 08.05.2020 13:30 | Son Güncelleme

Her yıl 2-8 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Trafik Haftası, bu yıl korana virüs önlemleri ve tedbirleri nedeniyle sınırlı bir şekilde kutlanıyor.Yenice İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen uygulama noktalarında yapılan kontrollerde , durdurdukları sürücülere ve araçta bulunan kişilere dikkat çekmek ve duyarlılık oluşturmak maksadıyla cep telefonu ve araç kullanmamaları konusunda bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Her yıl 2-8 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Trafik Haftası, bu yıl korana virüs önlemleri ve tedbirleri nedeniyle sınırlı bir şekilde kutlanıyor.
Yenice İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen uygulama noktalarında yapılan kontrollerde , durdurdukları sürücülere ve araçta bulunan kişilere dikkat çekmek ve duyarlılık oluşturmak maksadıyla cep telefonu ve araç kullanmamaları konusunda bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Ayrıca yaya geçitlerinde hafta boyunca değişik saatlerde gerekli kontroller yapılarak vatandaşlara bilgilendirmeler yapıldı.
Trafik polisleri vatandaşları trafikte kurallara uymalarını, emniyet kemeri takmalarını ve aynı zamanda korana virüs salgınından dolayı evde kalmalarını zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

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Öğle
12:51
İkindi
16:45
Akşam
20:01
Yatsı
21:36

Karabük Nöbetçi Eczaneler 8 Mayıs Cuma

Birsen Eczanesi
Merkez
Büşra Eczanesi
Besbinevler
Tuncer Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Eskipazar Eczanesi
Eskipazar
Yenice Eczanesi
Yenice
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