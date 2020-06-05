Yenice Han turizme kazandırılmayı bekliyor

Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 23. kilometresinde bulunan 826 yıllık Yenice Han, restore edilerek turizme kazandırılmayı bekliyor.

Tarihi yapının yok olmasına tepki gösteren Yenice köyü sakinleri, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan Yenice Han’ın restore edilmesini istiyor.

Vatandaşlar, "Tarihi eserler, kısa yoldan zengin olma hayali kuran hırsızlara teslim edildi. 1980 yılına kadar han olarak kullanılan 826 yıllık tarihi yapının içi adeta bir köstebek yuvasını andırıyor. Defineciler, hanın içerisinde bulunan kitabe ve değerli taşları söküp götürmüşler" dediler.

Selçuklular tarafından inşaa edilen tarihi hanın Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde de hizmet verdiği öğrenildi.

Çaldıran Savaşı’ndan dönen Yavuz Sultan Selim’in 826 yıllık tarihi handa bir gece mola verdiği, aynı handa Evliya Çelebi’nin de defalarca kaldığı rivayet ediliyor.

