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(Yeniden) Göçmen kaçakçılarına 1 milyon lira ceza

VAN HABERLERİ  | 11.09.2020 15:51 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş ilçesinde 106 kaçak göçmeni yurda yasa dışı yollarla getirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliye, 1 milyon 20 bin 778 lira para cezası uygulandı.Edinilen bilgiye göre, Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çelebibağı Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yapılan yol kontrolünde A.O.K.

Van’ın Erciş ilçesinde 106 kaçak göçmeni yurda yasa dışı yollarla getirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliye, 1 milyon 20 bin 778 lira para cezası uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çelebibağı Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yapılan yol kontrolünde A.O.K. idaresindeki kamyon ve kamyona öncülük yaptığı tespit edilen C.Y. idaresindeki, T.K. isimli şahsın da bulunduğu otomobil durduruldu. Araçlarda yapılan kontrolde kamyon kasasında ülkeye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen, yurt içinde seyahat etmesine imkan sağlayan hiçbir geçerli belgesi bulunmayan 57 Pakistan uyruklu erkek şahıs, 44 Afganistan uyruklu erkek şahıs ve 5 Bangladeş uyruklu erkek şahıs olmak üzere 15’i çocuk toplam 106 yasa dışı göçmen yakalandı. Usulsüz yolcu taşıyan kamyon şoförü A.O.K. ile öncülük eden C.Y. ve T.K. isimli şahıslara toplam 1 milyon 20 bin 778 lira cezai işlem uygulandı. Olayla ilgili 3 şüpheli Erciş Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilirken göçmenler, Van İl Göç İdaresi Göçmen İzleme merkezine teslim edilecek.

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