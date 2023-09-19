YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan Gaziler Günü mesajı:

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan Gaziler Günü mesajı:

19.09.2023 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "şehit ve gazilerin emaneti olan ruhu", Gazi Meclis'te temsil etmeye çalıştıklarını belirterek, "Bizler de gazilerimizin hasletlerini örnek alarak vatanımıza ve milletimize faydalı olma gayreti içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Erbakan, Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tüm kahraman gazilerin Gaziler Günü'nü tebrik eden Erbakan, hak kaybına uğrayan gazilerin verdiği mücadelede yanlarında olduklarını belirtti.

"Bizleri bu topraklarda, milli ve manevi değerlerimizle bir arada tutarak bugünlere getiren ruh, gaza, şehadet ve gazilik ruhudur" ifadesini kullanan Erbakan, şunları kaydetti:

"Ülkemize içten ve dıştan gelen tehditlere karşı göğsünü siper etmiş ve bu uğurda gazi olmuş kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin, Jandarmamızın ve Emniyet güçlerimizin teröre karşı ortaya koyduğu mücadele ve 15 Temmuz'da gazi milletimizin gösterdiği direniş, bunun en açık ispatıdır. Yeniden Refah Partisi olarak, şehit ve gazilerimizin bizlere emaneti olan bu ruhu, bizler de Gazi Meclis'imizde temsil etmeye gayret ediyoruz. Bizler de gazilerimizin hasletlerini örnek alarak vatanımıza ve milletimize faydalı olma gayreti içerisindeyiz."

Fatih Erbakan, parti olarak muharip gazilerin, terör gazilerinin ve 15 Temmuz gazilerinin yaşam konforlarının artırılması ve hak kaybına uğramamaları için mücadele ettiklerini, meclis çalışmalarıyla, gazilerin sorunlarının çözümünün takipçisi olacaklarını bildirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baraj gölüne düşen helikopterde hayatını kaybedenlerin cenazeleri İzmir'den uğurlandıBaraj gölüne düşen helikopterde hayatını kaybedenlerin cenazeleri İzmir'den uğurlandı
Kasalar dolusu balıkları yol kenarına attılarKasalar dolusu balıkları yol kenarına attılar
Başkentte sigara kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonuBaşkentte sigara kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonu
Anahtar Kelimeler:
mesaj

Ankara Namaz Vakitleri 19 Eylül Salı

İmsak
05:01
Sabah
06:26
Öğle
12:48
İkindi
16:16
Akşam
19:00
Yatsı
20:18

Ankara Nöbetçi Eczaneler19 Eylül Salı

Tiryak eczanesi
Sincan
Yeni bariş eczanesi
Kecioren
Ümran eczanesi
Mamak
Kayiran eczanesi
Ayas
Beyaz papatya eczanesi
Golbasi
Bala merkez eczanesi
Bala
Nur eczanesi
Camlidere
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İnşaat işçisi metrelerce yüksekten demir çubukların üzerine düştü

İnşaat işçisi metrelerce yüksekten demir çubukların üzerine düştü

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

120 kilo verdi! Her gün yediği şeyi açıklayınca...

120 kilo verdi! Her gün yediği şeyi açıklayınca...

Pazardan aldığı balığı yedi! 4 uzvunu kaybetti

Pazardan aldığı balığı yedi! 4 uzvunu kaybetti

Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.