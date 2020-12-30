Yeniharmandalı’da taşkınların önüne geçiliyor

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Şehzadeler ilçesi Yeniharmandalı mahallesi sınırlarında bulunan ve yağışlı havalarda taşkınlara sebebiyet veren 6 kilometrelik derenin temizlik çalışmalarını yerinde inceledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yağışlı havalarda meydana gelebilecek taşkınların önüne geçebilmek adına dere yataklarında başlattığı temizlik çalışmalarına devam ediyor. Şehzadeler ilçesi Yeniharmandalı Mahallesi sınırlarında bulunan dere yatağında temizlik çalışması başladı. MASKİ ekipleri tarafından yürütülen çalışmaları MASKİ Genel Müdürü Gökhan Çevik, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Cem Çöllü eşliğinde çalışmaları yerinde inceledi.

6 kilometrelik dere temizlik çalışması yapılıyor

Temizlik çalışmasını inceleme sırasında kısa bir açıklama yapan Genel Müdür Yardımcısı Çevik, “MASKİ olarak Manisa genelinde yürüttüğümüz dere temizlik ve ıslah çalışmalarına devam ediyoruz. Her zaman vatandaş odaklı yürüttüğümüz çalışmalara bugün bir yenisini daha ekledik. Yeniharmandalı Mahallemizde geçtiğimiz yıllarda özellikle tarım arazileri ve bazı hayvan çiftlikleri taşkın sebebiyle sular altında kalmıştı. Ekiplerimizin özverili ve başarılı çalışmalarıyla artık taşkınların önüne geçiyoruz. Mahallemiz sınırları içerisinde bulunan 6 kilometrelik deremizin temizlik çalışmaları başladı. Çalışmalarımız neticesinde taşkınların önüne geçerek vatandaşlarımızın mal ve can güvenliklerini korumaya almış bulunmaktayız. Temizlenen derelerimizin de sık sık kontrollerini yaparak su akışlarının güvenli olduğu araştırılmaktadır” diye konuştu.