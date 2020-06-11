YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Yenikent Ülkü Ocaklarında bayrak değişimi

Yenikent Ülkü Ocaklarında bayrak değişimi

ANKARA HABERLERİ  | 11.06.2020 15:45 | Son Güncelleme

Yenikent Ülkü Ocakları Başkanlığına getirilen Anıl Özkan görevine başladı.Ankara Ülkü Ocakları Başkanı İlker Darıcı tarafından Yenikent Ülkü Ocakları Başkanlığına Anıl Özkan atandı.

Yenikent Ülkü Ocaklarında bayrak değişimi

Yenikent Ülkü Ocakları Başkanlığına getirilen Anıl Özkan görevine başladı.
Ankara Ülkü Ocakları Başkanı İlker Darıcı tarafından Yenikent Ülkü Ocakları Başkanlığına Anıl Özkan atandı. Bayrağa sarılı Kur’an-ı Kerim’i öperek göreve başlayan Anıl Özkan, “Bu bayrağı bugüne kadar layıkıyla taşıyan Yenikent Ülkü Ocakları eski Başkanı Levent Çolakoğlu’na teşekkür ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Çıtayı daha da yukarıya taşıyacağımı bildirmek isterim. Gecemizi gündüzüme katıp ülkücü hareketin bekası için çalışacağız. Vatana ve millete hayırlı uğurlu olsun” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tesadüfün böylesi! Asfaltın altından tarih fışkırdı Tesadüfün böylesi! Asfaltın altından tarih fışkırdı
'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık''Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

En Çok Okunan Yerel Haberler

Haşhaş tarlalarında açan mor ve beyaz çiçekler görsel şölen oluşturuyor

Haşhaş tarlalarında açan mor ve beyaz çiçekler görsel şölen oluşturuyor

Op. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyor

Op. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyor

Atilla Karaoğlan 3. kez düdük çalacak

Atilla Karaoğlan 3. kez düdük çalacak

Tanker ile otomobil çarpıştı

Tanker ile otomobil çarpıştı

Bu mahallede telefonlar çekmiyor

Bu mahallede telefonlar çekmiyor

Altıntaş’ta buğday ve arpada zarar 200 bin dekar

Altıntaş’ta buğday ve arpada zarar 200 bin dekar

Ankara Namaz Vakitleri 11 Haziran Perşembe

İmsak
03:18
Sabah
05:13
Öğle
12:53
İkindi
16:51
Akşam
20:24
Yatsı
22:10

Ankara Nöbetçi Eczaneler11 Haziran Perşembe

Boncuk Eczanesi
Cankaya
Taşkent Eczanesi
Cankaya
Bilge Şen Eczanesi
Yenimahalle
Aylin Kılıç Eczanesi
Mamak
Kübram Eczanesi
Cankaya
Ata Eczanesi
Cankaya
Dörtyol Eczanesi
No1
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

GİB'den hayatını kaybeden sanatçı Ayşegül Atik için başsağlığı mesajı

GİB'den hayatını kaybeden sanatçı Ayşegül Atik için başsağlığı mesajı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.