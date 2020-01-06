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  4. Yenilenen acil servis hizmete açıldı

Yenilenen acil servis hizmete açıldı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 06.01.2020 17:26 | Son Güncelleme

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi ek binasının bakım ve onarımı yapılan Acil Servisin açılışı yapıldı.Açılış Törenine, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, Zonguldak Belediye Başkanı Dr.

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi ek binasının bakım ve onarımı yapılan Acil Servisin açılışı yapıldı.
Açılış Törenine, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, İl Başkanı Zeki Tosun, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Züleyha Yazıcı,İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, Hastane Başhekimi Dr. Hasan Tosun katıldı.
Açılış töreninde konuşan AK Parti Milletvekili Polat Türkmen; "Hizmet veren destek olan başta burada çalışanlara, başhekimlerine ve Sağlık Müdürümüze milletvekillerine adına çok teşekkür ediyoruz.Burası tarihi bir hastanemizdir. Güzel hizmetler vermiştir şimdiye kadar. Gelmiş geçmiş kimler varsa hayatlarını kaybedenlere allahtan rahmet kalanlara sağlık saat diliyoruz. Bir hastanemizde karşıda yapılıyor. İnşallah oda yapıldıktan sonra sağlık sorunu yatak sorunu inşallah olmayacak. Daha modern daha hastalarımıza yakışır daha iyi hizmet alacaklardır" dedi.
Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hasan Tosun, ise hastanede yapılan bakım ve onarım hakkında bilgiler verdi. AK Parti Milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar ise birer konuşma yaparak hastanenin bakım ve onarımına emeği olan herkese teşekkür ettiler.
Konuşmalarının ardından AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, İl Başkanı Zeki Tosun, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Züleyha Yazıcı,İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner ve Hastane Başhekimi Dr. Hasan Tosun, hastaneyi gezerek yetkililerden bilgi aldılar.

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