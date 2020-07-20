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"Yenilikçi İlaç Geliştirme Projesi" TÜSEB tarafından kabul edildi

KİLİS HABERLERİ  | 20.07.2020 16:34 | Son Güncelleme

Kilis 7 Aralık Üniversitesi tarafından hazırlanan Yenilikçi İlaç Geliştirme Projesi" Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) kabul edildi.7 Aralık Üniversitesi Fen Edebiyat, Fakültesi Öğretim Üyesi Muhammet Karaman’ın yürütücülüğünü yapmış olduğu “Nükleotid ekzisyon tamir mekanizması hedeflenerek, platin temelli kemoterapik ajanların kanser tedavisindeki etkinliğinin artırılması için, yeni indolamit türevi kemosensitizör ilaçların geliştirilmesi” başlıklı Yenilikçi İlaç Geliştirme projesi TÜSEB (tarafından kabul edildi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi tarafından hazırlanan Yenilikçi İlaç Geliştirme Projesi" Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) kabul edildi.
7 Aralık Üniversitesi Fen Edebiyat, Fakültesi Öğretim Üyesi Muhammet Karaman’ın yürütücülüğünü yapmış olduğu “Nükleotid ekzisyon tamir mekanizması hedeflenerek, platin temelli kemoterapik ajanların kanser tedavisindeki etkinliğinin artırılması için, yeni indolamit türevi kemosensitizör ilaçların geliştirilmesi” başlıklı Yenilikçi İlaç Geliştirme projesi TÜSEB (tarafından kabul edildi. Proje süresi 3 yıl olup 983 bin TL bütçe ile desteklenecek, projenin bütçesi kapsamında bir doktora sonrası araştırmacı ve bir yüksek lisans öğrencisi olmak üzere iki adet bursiyer destekleneceği bildirildi.
Muhammet Karaman’ın 2015-2016 yılları arasında Prof. Dr. Aziz Sancar ile yapmış olduğu bilimsel çalışmaların devamı niteliğinde olan proje kapsamında, Nükleotid Ekzisyon DNA tamir mekanizması ile etkisiz hale getirilen kemoterapik ilaçların, etkinliğinin artırılması amaçlanıyor. Bu amaçla, farklı simülasyon teknikleri kullanılarak, XPA proteinini bloke eden ilaç adayları geliştirilecek ve sentezlenen ilaç adaylarının etkinlikleri hücre ve hayvan deneyleri ile belirlenecek. Proje sonucunda elde edilen veriler ile kanser tedavisinde kemoterapik ilaçların etkinliğini artıracak ve yan etkilerini azaltacak yerli ilaç üretilmesi planlanıyor.

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