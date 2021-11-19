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Yenilikçi stiliyle farklı model ve renklerdeki botlar Beymen'de

19.11.2021 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yenilikçi stiliyle farklı model ve renklerdeki botlar Beymen'de

İSTANBUL(AA) - Dünyaca ünlü markaların 2021-2022 Sonbahar/Kış koleksiyonlarındaki farklı model ve renklerdeki en trend çizme ve botları, yenilikçi stilleriyle Beymen'lerde ve www.beymen.com adresinde moda severlerle buluşuyor.

Chelsea botlar, bu sonbahar kış da iddiasını sürdürüyor. Rahatlığı odak noktasına alan Chelsea botlar, konforlu ve fonksiyonel tasarımlarıyla sıradanlığa meydan okuyor. Bottega Veneta, Alexander McQueen, Gianvito Rossi, Balenciaga farklı renk ve modellerdeki Chelsea botlarıyla sezon trendlerini yansıtıyor.

Sürdürülebilir moda anlayışının yükselişi ile birlikte shearling botlara koleksiyonlarda sıkça yer veriliyor. Valentino Garavani, Chloe, Balmain ve Gianvito Rossi deri shearling hibrid botları ile sıcak bir kış vaat ediyor.

Khaite, Isabel Marant ve Etro farklı renk ve model alternatifleri ile klasik kovboy botlarına yeni bir yorum katıyor.

Uzun çizmeler 2021-2022 kış sezonunda da yükselişini sürdürürken Academia, Beymen Collection, Brunello Cucinelli, Etro, Saint Laurent, Sergio Rossi göz alıcı modelleriyle dikkati çekiyor.

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