YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Yenipazar tek yürek oldu

Yenipazar tek yürek oldu

AYDIN HABERLERİ  | 24.04.2020 03:40 | Son Güncelleme

Aydın’ın Yenipazar ilçesinde 7’den 70’e herkes İstiklal Marşı okuyarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100’üncü yılını kutladı.Tüm Türkiye’de olduğu gibi Yenipazar ilçesinde de saatler 21.00’ı gösterdiğinde Yenipazar Belediyesi tarafından anons sistemi eşliğinde tüm Yenipazarlılar İstiklal Marşı’nı okudular.

Aydın’ın Yenipazar ilçesinde 7’den 70’e herkes İstiklal Marşı okuyarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100’üncü yılını kutladı.
Tüm Türkiye’de olduğu gibi Yenipazar ilçesinde de saatler 21.00’ı gösterdiğinde Yenipazar Belediyesi tarafından anons sistemi eşliğinde tüm Yenipazarlılar İstiklal Marşı’nı okudular. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 23 Nisan’ı ev ve balkonlarda kutlayan Yenipazarlılar, saatler 21.00’ı gösterdiğinde süsledikleri balkonlarında, kapı önlerinde hep birlikte İstiklal Marşı’nı okudular. İstiklal Marşı’nın ardından herkes alkış yaparak komşularının bayramını kutladı. Öte yandan, Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden de eşi Nursevil Erden ile birlikte evinin balkonundan İstiklal Marşı okudu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Canlı yayında sinekle imtihan! Canlı yayında sinekle imtihan!
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Lise öğrencisi balkonuna müzik sistemi kurdu mahalleliyi coşturdu

Lise öğrencisi balkonuna müzik sistemi kurdu mahalleliyi coşturdu

Bayram coşkusunu balkonlarında yaşadılar

Bayram coşkusunu balkonlarında yaşadılar

Bahçede konser, balkonda 23 Nisan coşkusu

Bahçede konser, balkonda 23 Nisan coşkusu

Mutki’de traktör kazası: 2 ölü, 18 yaralı

Mutki’de traktör kazası: 2 ölü, 18 yaralı

Belediye başkanı itfaiye merdiveniyle çocuklara hediye verdi

Belediye başkanı itfaiye merdiveniyle çocuklara hediye verdi

Bakan Pakdemirli 23 Nisan çoşkusuna ailesiyle katıldı

Bakan Pakdemirli 23 Nisan çoşkusuna ailesiyle katıldı

Aydın Namaz Vakitleri 24 Nisan Cuma

İmsak
04:45
Sabah
06:14
Öğle
13:12
İkindi
16:56
Akşam
19:59
Yatsı
21:23

Aydın Nöbetçi Eczaneler24 Nisan Cuma

Cengız Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Merkez
Karabulut Eczanesi
Merkez
Yonca Eczanesi
Merkez
Efes Eczanesi
Kusadasi
Köker Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kuşadası’nda denetimler sürüyor

Kuşadası’nda denetimler sürüyor

İlkokul öğrencisi İsmail, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

İlkokul öğrencisi İsmail, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, karantinaya alındı

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, karantinaya alındı

O Ses Türkiye'nin Aydınlı yarışmacıları destek bekliyor

O Ses Türkiye'nin Aydınlı yarışmacıları destek bekliyor

Söke Chp Kadın Kolları Sibel Işık İle Devam Dedi

Söke Chp Kadın Kolları Sibel Işık İle Devam Dedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.