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Yenipazarlı kadınlar sosyalleşiyor

AYDIN HABERLERİ  | 20.02.2020 09:02 | Son Güncelleme

Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayşe Acar, kadınlara yönelik ilçede süren kursları ziyaret etti.Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce Halk Eğitim Merkezi tarafından kadınlara yönelik açılan kursları, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayşe Acar ziyaret etti.

Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayşe Acar, kadınlara yönelik ilçede süren kursları ziyaret etti.
Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce Halk Eğitim Merkezi tarafından kadınlara yönelik açılan kursları, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayşe Acar ziyaret etti. Kursiyerlerle sohbet eden Acar, kadın kursiyerlerin sorunlarını dinledi. Lebibe Demir eğitmenliğindeki sportif kursu ziyaret eden Ayşe Acar daha sonra da Nazlı Sak tarafından verilen sportif kursuna konuk oldu. Karacaören Mahallesi’nde Selma Balkan eğitmenliğinde verilen el sanatları kursunu da ziyaret eden Acar, kadınlar için kurslar açmaya devam edeceklerini belirtti.

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Kusadasi
Aydoğan Eczanesi
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