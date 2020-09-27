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Yenişehir Belediyesi’nden EBA destek noktası

MERSİN HABERLERİ  | 27.09.2020 13:29 | Son Güncelleme

Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) destek noktası ile uzaktan eğitim sürecinde evlerinde bilgisayar ve internet erişimi olmayan öğrencilere erişim imkanı sunuyor.Pandemi nedeniyle uzaktan devam edecek yeni eğitim-öğretim döneminde dersler, EBA TV üzerinden veriliyor.

Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) destek noktası ile uzaktan eğitim sürecinde evlerinde bilgisayar ve internet erişimi olmayan öğrencilere erişim imkanı sunuyor.
Pandemi nedeniyle uzaktan devam edecek yeni eğitim-öğretim döneminde dersler, EBA TV üzerinden veriliyor. Ancak birçok öğrencinin bilgisayar ve internete erişimi bulunmuyor. Yenişehir Belediyesi de öğrencilere uzaktan eğitim sürecinde destek vermek ve öğrencilerin derslerine sorunsuz bir şekilde erişebilmeleri amacıyla Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’in talimatıyla EBA destek noktası açtı. Tam donanımlı 10 bilgisayarın bulunduğu EBA destek noktasından 1. sınıftan 12. sınıfa kadar zorunlu eğitim kapsamındaki tüm öğrenciler yararlanabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı EBA destek noktası ile ilgili usul ve esaslara uygun olarak hazırlanan merkezde, günlük en az 80 öğrenci yararlanabilecek. Taleplerin yoğunluğuna göre altyapı kapasitesi arttırılarak, daha fazla öğrenciye hizmet verilecek
Başvurular yarın başlıyor
EBA destek noktasını kullanmak isteyen öğrencilerin velileri, 28 Eylül itibariyle Yenişehir Belediyesi Akademi’ye başvuru yapabilecek. EBA destek noktası için başvuru yapan velilerin Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan, ’Covid-19 Kapsamında Okullarda Alınması Gereken Önlemler’ için velilere özel olarak hazırlanmış, ’bilgilendirme ve taahhütname’ formunu imzalaması gerekiyor. Başvuru alındıktan bir gün sonra 29 Eylül’de öğrenciler EBA destek noktasından faydalanabilecek. Dönüşümlü olarak ve gruplar halinde derslerine katılma imkânı bulacak öğrenciler, arkadaşlarından geri kalmamış olacak.
Korona virüs önlemleri de alındı
Öğrencilerin sağlığını ön planda tutan Yenişehir Belediyesi, EBA destek noktasında tüm korona virüs önlemlerini de aldı. Maskesi olmayan öğrencilere maske dağıtılacak, dersliğe girişlerde ise öğrenciler dezenfeksiyon cihazını kullanarak ellerini dezenfekte edecek. Görevliler kullanılan bilgisayar ve masaları da her grup eğitiminin ardından steril hale getirecek. Derslikte ise sosyal mesafe kuralına uygun olarak masalar arası mesafe bırakıldı.
Uzaktan Eğitim Aile Rehberi kitapçığı da dağıtılmıştı
Yenişehir Belediyesi geçtiğimiz hafta Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, ‘Her aile bir okul, her anne-baba öğretmendir’ sloganıyla Uzaktan Eğitim Aile Rehberi kitapçığı hazırlamıştı. Ailelerin uzaktan eğitim sürecinde ne yapmaları gerektiği üzerine bilgiler içeren kitapçık, kent genelinde ailelere ücretsiz olarak dağıtılmıştı.
Vatandaşlar 0324 327 46 40 telefon numarasını arayarak EBA destek noktası hakkında bilgi alabilecek. Başvurular ise Yenişehir Belediyesi Akademi’ye yapılacak.

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