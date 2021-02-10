Yenişehir Belediyesinden gençler için yeni mekan

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, ilçede hizmete açtığı mekanlarla sosyal belediyecilik alanındaki farkını ortaya koymaya devam ediyor.

Yenişehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri ve sosyal mesafeyi koruyarak gençlerin biraya araya gelip kendi gelişimleri için çalışmalar yapacağı, sınavlara hazırlanabileceği yeni bir alan oluşturdu. Yenişehir ilçesinde pandemi sürecinde öğrencilerin eğitim-öğretimden uzak kalmaması için kentte EBA destek merkezleri kurarak öğrencilerin internet, tablet ve televizyon erişimi sağlayan Kaymakam Beşikci, Beşikci bu kez öğrencilerin sınavlara hazırlanması için içesinde sosyal alanlarında yer aldığı Gençlik Merkezini faaliyete geçirdi. Aliye İzzet Begoviç Gençlik Merkezi, ferah, modern dekorasyonu ve çalışma ortamıyla gençlere çağdaş bir etkinlik ortamı sunuyor. Dört kattan oluşan Gençlik Merkezinin son iki katı kütüphane, dinlenme ve eğlenme alanı olarak tasarlandı.

İçerisinde kütüphane ve sosyal alanların yer aldığı gençlik merkeziyle Yenişehirli gençler, kendilerine uygun tasarlanan bu merkezde aktif bir şekilde zaman geçirebileceklerini belirten Kaymakam Beşikci, Aliye İzzet Begoviç Gençlik Merkezinin 4 kattan oluşup son iki katının kütüphane ve dinlenme, eğlenme alanı olarak tasarlandığını söyledi. Kaymakam Beşikçi, "110 kişilik kütüphanemizde öğrencilerimizin sınavlara hazırlanabileceği 600 farklı kaynak kitabımız bulunmaktadır. Ayrıca gençlik merkezimizin teras katında ise gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırmak, sosyalleşmelerini sağlamaya yönelik her türlü aktivite yapmaları için playstation, masa tenisi, kitap okuma köşesi ve yazlık teras balkonu da bulunmaktadır. Yenişehir ilçemizde Gençlik Merkezimizin yanı sıra bölgemizin ilk dijital kütüphanesini açtık. Gençlerimiz bu merkezlerimizde elektronik kitap okuyucuları ile daha önceden yüklenmiş soru bankalarındaki testleri elektronik çözecek, kitabını okuyacak. 100’lerce binlerce kitap alıp kağıt israfı yapacağımıza bir elektronik kitap okuyucu ve bir elektronik kalem ile yazıp çizip kapattığında hepsi sıfırlanacak. Bu mekanlarımızda aynı zamanda öğrencilerimize ücretsiz çay, kahve, pasta ve kurabiye gibi ikramlarımızda yapılmaktadır. Kadınlara, gençlere, engellilere ve Yaşlılarımıza yönelik hizmet sağlamak amacıyla 2020 yılında ilçemize yeni 6 mekan kazandırdık. Engelsiz Yaşam Merkezini, Rızvanağa Parkı içerisine yaşlılara özel dizayn edilen ve içerisinde sağlık kabini, berber ve kafeterya bulunan İkinci Bahar Millet Kıraathanesini, kadınlara yönelik Hanımevi Millet Kıraathanesini ve gençlere yönelik 3 farklı alanda ve farklı konseptlerde dizayn edilen içerisinde oyun ve dinlenme alanları, kütüphane, bilgisayarlar, e-kitaplar ve etüt salonları bulunan İlkbahar Millet Kıraathanesini tamamladık ve vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş bulunmaktayız" dedi.

Kaymakam Beşikci son olarak, 2021 dönemi içinde de birbirinden farklı ve toplumun tüm kesimlerine hitap eden projeleri hayata geçireceklerini sözlerine ekledi.



