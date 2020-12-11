Yenişehir Belediyesinden online İngilizce ve İspanyolca dil eğitimi

5-6-7. sınıf öğrencileri için ücretsiz online İngilizce ve İspanyolca dil eğitimi verecek. Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, öğlencileri başvuru yapmaya davet etti.

Uzaktan eğitim sürecinde öğrencileri desteklemeye devam eden Yenişehir Belediyesi, yeni bir projeye daha imza attı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir Belediyesi, özel bir eğitim kurumu işbirliğiyle online İngilizce ve İspanyolca eğitimi verecek. Eğitimler, 21 Aralık 2020-15 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Eğitimlere katılmak isteyen öğrenciler Yenişehir Belediyesi web sitesi üzerinden belirlenen formu doldurarak kayıt yapabilecek. Cumartesi ve pazar günleri verilecek derslerde dil bilgisi eğitimi ve konuşma pratikleri yapılacak.

Lise sınavlarına hazırlanan 8. sınıflar için online LGS, üniversite adayları için de online YKS deneme sınavı düzenleyen Yenişehir Belediyesi, korona virüs nedeniyle eğitimleri aksayan 7. sınıf öğrencileri için online telafi eğitimleri vermiş ve eğitimlere katılan öğrencilere ücretsiz ders materyalleri de dağıtmıştı. Yenişehir Belediyesi Akademi’de de kurulan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Destek Noktası ile uzaktan eğitim sürecinde evlerinde bilgisayar ve internet erişimi olmayan öğrencilerin yanında olan Yenişehir Belediyesi, pandeminin eğitim üzerindeki etkilerini minimum seviyeye indirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

