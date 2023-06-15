Yenişehir sokaklarına kadın eli değdi

Mersin Yenişehir Belediyesi, hem kadınların iş gücüne katılımını sağlamak hem de temizlik işleri kadrosunu güçlendirmek amacıyla 9 kadın personeli istihdam etti. Temizlik İşleri Müdürlüğünde süpürgeci olarak işe başlayan kadınlar ilçe merkezindeki sokakların temizliğini üstlenecek.

Göreve başlayan kadın personellerle bir araya gelen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Temiz bir yaşam alanı için üzerimizdeki sorumluluğun farkındayız. Ekiplerimiz mahallelerimizin tamamında büyük bir gayretle çalışmalarını sürdürüyor. Kadın personellerimizle ekibimizi güçlendirdik, sokaklarımıza kadın eli değsin istedik. Hepimiz biliyoruz ki kadınların olduğu her yerde güzellik ve temizlik olur. Kendilerine güveniyor, kolaylıklar diliyorum" dedi.



