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Yenişehir’de kafe ve restoranlar denetlendi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 20.10.2020 10:00 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent genelinde korona virüs denetimlerini sıklaştırdı.İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine, korona virüs salgını konulu ek bir genelge gönderildi.

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent genelinde korona virüs denetimlerini sıklaştırdı.
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine, korona virüs salgını konulu ek bir genelge gönderildi. Genelgede korona virüs salgınının etkilerinin ve vaka artışlarının tüm dünyada halen devam etmekte olduğu, özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde bir yükselme yaşandığı, birçok Avrupa ülkesinde kişilerin toplu olarak bir araya gelmemelerine yönelik yeni tedbirlerin alındığının altı çizildi. Genelgede Türkiye’de de kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanında uyulması gereken ek kuralların ve önlemlerin belirlendiği ve uygulamaya geçirildiği belirtildi. Buna göre, ülke genelinde, 19 Ekim Pazartesi gününden itibaren, yedi gün boyunca sıkı denetimler yapılarak, her gün ayrı bir alanda denetim gerçekleştirilecek.
Korona virüs salgınının başladığı günden bugüne, denetimleri sıkı tutan Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini arttırarak sürdürüyor. İçişleri Bakanlığınca gönderilen ek genelge doğrultusunda, harekete geçen ekipler, eğlence mekanları, restoran ve kafelerde korona virüs denetimleri başlattı. Yetkililer tarafından vatandaşlara, maske ve sosyal mesafe kuralları hatırlatılırken, havaların soğumasıyla birlikte özellikle kapalı mekanlarda çok daha dikkatli olması gerektiği uyarıları yapıldı.
Öte yandan şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan her türlü toplu ulaşım araçlarında da denetim gerçekleştirilecek. Havalimanı, gar, otogar gibi yerler denetime tabi tutulurken, okul servisleri de detaylı bir şekilde denetlenecek.

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