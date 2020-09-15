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Yenişehir’de Minik Pedallar Projesi hayata geçiyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 15.09.2020 16:10 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi, tüm Avrupa’da kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, Minik Pedallar Projesiyle çeşitli etkinlikler düzenlemeye hazırlanıyor.Avrupa Komisyonunun bir girişimi olan ve tüm Avrupa’da her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında farklı etkinliklerle kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası bu yıl ‘Herkes için sıfır emisyonlu hareketlilik’ temasıyla hayata geçiriliyor.

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi, tüm Avrupa’da kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, Minik Pedallar Projesiyle çeşitli etkinlikler düzenlemeye hazırlanıyor.
Avrupa Komisyonunun bir girişimi olan ve tüm Avrupa’da her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında farklı etkinliklerle kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası bu yıl ‘Herkes için sıfır emisyonlu hareketlilik’ temasıyla hayata geçiriliyor. Yenişehir Belediyesi de tüm Avrupa’da kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, Minik Pedallar Projesiyle çeşitli etkinlikler düzenlemeye hazırlanıyor. Proje, çocukların okullarda trafik eğitimiyle birlikte bisiklet kullanmayı öğrenmelerini, erken çocukluk dönemlerinden başlayarak çocukları, ailelerini ve tüm toplum bireylerini hareketli yaşama özendirmeyi, çocukların spor, tarih, doğa fotoğrafçılığı gibi branşlara yönlendirilmelerini amaçlıyor.
Yenişehir Belediyesi tarafından 16 Eylülde bisiklet biniş eğitimiyle başlayacak olan etkinlikler, sırasıyla, yeşil kuşak bisiklet ve yürüyüş yolu temel atma töreni, bisikletli sıfır atık ve çevre temizliği, kral yolu - kara köprü bisiklet turu, On Gözlü Köprüye bisiklet turu ve Hevsel Bahçelerinde doğa yürüyüşü ve fotoğraf sergisiyle devam edip, 22 Eylülde otomobilsiz yaşam günüyle son bulacak.
Kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik etme amacıyla her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında tüm Avrupa’da kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası, bisiklet ve yaya yollarının arttırılmasını ve vatandaşların, bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım metodlarına yönlendirilmelerini amaçlıyor.

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Diyarbakır Namaz Vakitleri 15 Eylül Salı

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Akşam
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