YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Yenişehir’de Yeşil Kuşak Projesinin temeli atıldı

Yenişehir’de Yeşil Kuşak Projesinin temeli atıldı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 18.09.2020 14:06 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında hazırlanan Yeşil Kuşak Projesinin temeli atıldı.Yenişehir Belediyesi tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen Minik Pedallar etkinliği ikinci gününde de devam etti.

Yenişehir’de Yeşil Kuşak Projesinin temeli atıldı

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında hazırlanan Yeşil Kuşak Projesinin temeli atıldı.
Yenişehir Belediyesi tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen Minik Pedallar etkinliği ikinci gününde de devam etti. Bir hafta sürecek etkinlikler kapsamında bugün ilçeye bağlı Fabrika Mahallesinde belediyenin önemli projelerinden biri olan Yeşil Kuşak Projesinin temel atma töreni yapıldı. Avrupa Hareketlilik Haftasının, bisiklet ve yaya yollarının arttırılması ve vatandaşların, bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarına yönlendirilmesi amacıyla örtüşen Yeşil Kuşak Projesi, bünyesindeki bisiklet ve yürüyüş yollarıyla, Yenişehirlileri, kent hayatının ortasında yeşil alanla iç içe rahatça spor ve yürüyüş yapıp, bisiklete binebilecekleri cadde ve sokaklarla buluşturacak. Temel atma töreni yapılan Yeşil Kuşak Projesi, yakın zamanda Yenişehirli vatandaşların hizmetine sunulacak.
Yenişehir Belediyesinin Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, yarın düzenleyeceği bisikletli sıfır atık ve çevre temizlik etkinliği, belediye hizmet binasında yapılacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGerçek gibi rol! Turist, boğulma taklidi yapan Aslı Omağ'ı kurtarmak için suya atladıGerçek gibi rol! Turist, boğulma taklidi yapan Aslı Omağ'ı kurtarmak için suya atladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Demiyoruz, Kürt Demiyoruz; 80 Milyonuyla 'tek Millet' DiyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Demiyoruz, Kürt Demiyoruz; 80 Milyonuyla 'tek Millet' Diyoruz
En Çok Okunan Yerel Haberler
Balçova’da her üniversiteliye bilgisayar
Balçova’da her üniversiteliye bilgisayar
Asırlık Girit ekmeği Akdeniz ilçesinde yaşatılıyor
Asırlık Girit ekmeği Akdeniz ilçesinde yaşatılıyor
Mumcu asaleten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü olarak atandı
Mumcu asaleten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü olarak atandı
Aydın’da yunus ekipleri suçlulara göz açtırmıyor
Aydın’da yunus ekipleri suçlulara göz açtırmıyor
Hayvanlar için Yaylalara Gölet yaptılar
Hayvanlar için Yaylalara Gölet yaptılar
Devrilen traktörün altında kalan genç sürücü ağır yaralandı
Devrilen traktörün altında kalan genç sürücü ağır yaralandı

Diyarbakır Namaz Vakitleri 18 Eylül Cuma

İmsak
04:35
Sabah
05:57
Öğle
12:18
İkindi
15:47
Akşam
18:30
Yatsı
19:46
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Sur’da korona virüs denetimleri devam ediyor
Sur’da korona virüs denetimleri devam ediyor
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Diyarbekirspor’un ismi Diyarbakır Futbol Kulübü olarak değiştirildi
Diyarbekirspor’un ismi Diyarbakır Futbol Kulübü olarak değiştirildi
Diyarbakır karpuzu, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
Diyarbakır karpuzu, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.