YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Yenişehir’de zumba dans gösterisi

Yenişehir’de zumba dans gösterisi

MERSİN HABERLERİ  | 17.09.2020 14:36 | Son Güncelleme

Yenişehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında hazırladığı etkinliklerine açık havada zumba dans gösterisi ve yoga seansı ile başladı.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Hareketlilik Haftası’nın 2020 yılı teması ’Herkes için sıfır emisyonlu hareketlilik’ olarak belirlendi.

Yenişehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında hazırladığı etkinliklerine açık havada zumba dans gösterisi ve yoga seansı ile başladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Hareketlilik Haftası’nın 2020 yılı teması ’Herkes için sıfır emisyonlu hareketlilik’ olarak belirlendi. Yenişehir Belediyesi de bu kapsamda çevreci ve sürdürülebilir hareketliliğe ve ulaşım çözümlerine dikkat çekmek için 7 günlük bir etkinlik programı hazırladı.
Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri korona virüs tedbirleri altında Forum AVM önünde yapılan zumba dans gösterisiyle başladı. Renkli görüntülere sahne olan dans gösterisine çevredeki vatandaşlar da sosyal mesafelerini koruyarak katıldı. Etkinliklerin ikinci gününde ise Adnan Menderes Bulvarı sahilinde bulunan Kültür Parkta yoga seansı yapıldı. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, yaşanılabilir bir dünya için ekolojik hareket biçimlerini desteklemek amacıyla farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.
Etkinlikler devam edecek
Yenişehir Belediyesi, sıfır emisyon için motorize trafiğin kısıtlanması, sürdürülebilir hareketlilik türlerinin kullanımının teşviki ve ekolojik duyarlılık için de çeşitli etkinler düzenleyecek. Etkinlikler Pirireis Mahallesi’ndeki Piri Reis Parkında pilates seansı, World CleanUpDay / Dünya Temizlik Günü’nde Fuat Morel Mahallesi kanal boyu çevresinde belediye personeli ile toplu çevre temizlik etkinliği, belediye personeli ile Yenişehir sahili boyunca Özgecan Barış Meydanından Marina’ya kadar sosyal mesafeli sağlık yürüyüşü ve Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde çocuklar için Doğa ve Ekoloji konulu ’Masal Gezginleri’ interaktif gösterisi gerçekleştirilecek. Etkinliklerin son günü olan 22 Eylül’de ise Mersin Bisiklet Derneği ile birlikte Yenişehir Belediyesi ana hizmet binasından Kushimoto Sokağına kadar bisiklet korteji düzenlenecek.
Daha sonra Kushimoto Sokağı trafiğe kapatılarak, bisiklet etkinliği ve çeşitli dans gösterileri yapılacak. 22 Eylül World Car FreeDay/Dünya Otomobilsiz Yaşam Gününde karbon emisyon seviyesinin düşürülmesine dikkat çekmek amacıyla Yenişehir Belediyesi çalışanlarının işe yürüyerek, bisikletle veya toplu taşıma ve servis kullanarak gelmesi sağlanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Senin çocuğun olmaz' demişti! Selin Ciğerci, Deniz Akkaya ile canlı yayında birbirine girdi 'Senin çocuğun olmaz' demişti! Selin Ciğerci, Deniz Akkaya ile canlı yayında birbirine girdi
Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kurulduBir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Otizmli çocuk balkondan atladı
Otizmli çocuk balkondan atladı
Kilis’te yoğun sis etkili oldu
Kilis’te yoğun sis etkili oldu
Söke Ovası’nda 2020 Yılı Pamuk Toplama Ücretleri belli oldu
Söke Ovası’nda 2020 Yılı Pamuk Toplama Ücretleri belli oldu
Merkezefendi Belediyesi Masal Parkı kapılarını açtı
Merkezefendi Belediyesi Masal Parkı kapılarını açtı
Tarihi Erzurum Kalesi’nin çehresi değişti
Tarihi Erzurum Kalesi’nin çehresi değişti
Kurtalan Kaymakamı Aydın yol yapım çalışmalarını inceledi
Kurtalan Kaymakamı Aydın yol yapım çalışmalarını inceledi

Mersin Namaz Vakitleri 17 Eylül Perşembe

İmsak
04:58
Sabah
06:18
Öğle
12:41
İkindi
16:10
Akşam
18:54
Yatsı
20:09

Mersin Nöbetçi Eczaneler17 Eylül Perşembe

Adem Eczanesi
Akdeniz
Buket Eczanesi
Akdeniz
Metin Eczanesi
Akdeniz
Kerim Eczanesi
Mezitli
Medipark Eczanesi
Mezitli
Atalan Eczanesi
Toroslar
Mavisu Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Mezitli Belediyesi, tehlikeli geçitte çalışmalara başladı
Mezitli Belediyesi, tehlikeli geçitte çalışmalara başladı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Op. Dr. Erdoğan: “Genital estetikte lazer uygulamalarıyla doğum öncesine dönüş mümkün”
Op. Dr. Erdoğan: “Genital estetikte lazer uygulamalarıyla doğum öncesine dönüş mümkün”
Boy uzatma faciasına 417 lira
Boy uzatma faciasına 417 lira
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.