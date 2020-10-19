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Yerel tiyatro toplulukları Mersinlilerle buluştu

MERSİN HABERLERİ  | 19.10.2020 11:11 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin yerel tiyatro topluluklarını desteklemek amacıyla “Sahnemizi paylaşıyor, perdeleri birlikte açıyoruz” sloganıyla düzenlediği ’tiyatro gösterileri’ sona erdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin yerel tiyatro topluluklarını desteklemek amacıyla “Sahnemizi paylaşıyor, perdeleri birlikte açıyoruz” sloganıyla düzenlediği ’tiyatro gösterileri’ sona erdi. Amfi Tiyatro’da 6-16 Ekim’de yapılan tiyatro gösterileri ile 13 farklı oyun tiyatroseverlerle buluştu.
Gösteriler, korona virüs önlemleri çerçevesinde gerçekleşti. Pandemi dönemi dolayısıyla yerel tiyatro topluluklarına destek kararı alan Büyükşehir Belediyesi, 11 Ekim’e kadar planladığı gösterileri daha fazla tiyatro topluluğuna destek olmak amacıyla 16 Ekim’e kadar uzattı. Gösteri süresi boyunca Tiyatro Kulis “Aşk-ı Analiz”, Tiyatro Agon “Kahkaha Garı”, Hayali Cinas Tiyatrosu “Karagöz Bebek Bakıcısı”, Duvarsız Sanat Tiyatrosu “Soluk Soluğa”, Kırmızıperde Tiyatrosu “Sen Gara Değilsin” Ekip Tiyatro “Patatesli Krep” adlı oyunlarıyla, Mersinli tiyatroseverlerin karşısına çıktı. Yerel tiyatro gruplarından Tarsus Şehir Tiyatrosu “Duvar”, Arben Sanat/Çetonun Sahnesi “Yağmur Kaçakları”, Tiyatro Körebe “Ayıp Ettik”, Hayali Hacivat Karagöz “Karagöz Rüyası” çocuk oyunu, Tiyatro Yolcuları “Keloğlan” çocuk oyunu, Hayal Sahnesi Hacivat Karagöz “Kayık Sefası”, Tebeşir Tiyatrosu “Marmelatın Rüyası” çocuk oyunu ile Amfi Tiyatro’da tiyatro dolu günler yaşattı.
Tiyatro gösterilerinin kapanışında konuşan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Koordinatörü Bengi İspir Özdülger, tiyatro gösterilerinin devam edeceğini belirterek, “Çok güzel iki hafta geçirdik. Amacımız tiyatro topluluklarını sanatseverlerle bir araya getirmekti. Pandeminin oluşturduğu olumsuzluklara bir nebze de olsa yarayı iyileştirmez ama pansuman olabilelim istedik. Bu bir başlangıç oldu, devamı da gelecek. Daha farklı bir bakış açısıyla, daha profesyonel yaklaşımlarla bunun sürekli hale gelmesini istiyoruz. Bizler sizlerle birlikte hep beraber sanat için güzel şeyler yapmayı hedefliyoruz. Sanatın ortama, hayata, şehre, insana; huzur, barış, mutluluk getirmesi sebebiyle de sizlerle birlikte huzur, barış ve sanatın olduğu bir şehirde yaşamak istiyoruz. Başkanımız Vahap Seçer’in hep söylediği bir söz var, ’Mersin kültür ve sanat şehri olsun.’ Bunun için de elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Başkanımız sayesinde Mersin gerçekten kültür ve sanat şehri olacak” dedi.

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