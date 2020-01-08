Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Tarım Konseyi işbirliği ile düzenlenen “Yerel Yönetimler ve Kooperatifçilik Toplantısı” Atatürk Kültür Merkezinde yapıldı. Bir tarım kenti olan Antalya’da kooperatifçiliğin önemine işaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tarımsal refahı artırmak için kooperatiflere destek olacaklarını söyledi. Kooperatiflere destek planını da açıklayan Başkan Böcek, kadın kooperatiflerini de tüm ilçelerde yaygınlaştıracaklarını ifade etti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Antalya Tarım Konseyi Başkanı Ali Çandır’ın ev sahipliğinde, Dünya Gazetesi Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım’ın moderatörlüğünde gerçekleşen Yerel Yönetimler ve Kooperatifçilik Toplantısı”na, Önceki Dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Tire Süt Müstahsilleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, Eskişehir İli Mahmudiye Çiftelerhan İlçeleri Süt Üreticileri Birliği Başkanı Güner Özer, Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği

