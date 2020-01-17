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  4. Yerköy’de kan bağışı kampanyası düzenlendi

Yerköy’de kan bağışı kampanyası düzenlendi

YOZGAT HABERLERİ  | 17.01.2020 15:00 | Son Güncelleme

Yerköy Kızılay Şubesi ve Yozgat Kan Bağış Merkezi tarafından Yerköy’de kan bağış kampanyası düzenlendi.Yerköy Molla Hüsrev Camii karşısında kurulan kan bağışı tırına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yerköy’de kan bağışı kampanyası düzenlendi

Yerköy Kızılay Şubesi ve Yozgat Kan Bağış Merkezi tarafından Yerköy’de kan bağış kampanyası düzenlendi.
Yerköy Molla Hüsrev Camii karşısında kurulan kan bağışı tırına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kızılay kan bağışı tırı sorumlu hekimi Dr. Selçuk Cansız, aralıksız olarak kan bağışı kampanyası düzenlediklerini ve bu kapsamda kan tırı ile il ve ilçeleri gezerek vatandaşların bağışlarını kabul ettiklerini söyledi. Dr. Selçuk Cansız, Yozgat ve ilçelerinde üç ayda bir düzenlenen kan bağış kampanyası tırının 13-17 Ocak tarihleri arasında Yerköy’de kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlara hizmet verdiğini ve hedeflerinin 4 günde 300 ünite kan olduğunu söyledi. Kan bağışında bulunmanın önemine de değinen Cansız, "Kan, açık kalp ameliyatı geçirecek insanlar ve trafik kazalarında yaralanan vatandaşlarımızın sizlerin bağışlayacağı kana ihtiyaçları vardır. Onlara ancak sizler hayat verebilirsiniz. Çünkü kan hayattır. Yerköy’de her zaman olduğu gibi beklentilerimizin üzerinde bir talep oluyor. İnşallah bu seferde hedeflediğimiz ünitenin üzerine çıkarız” dedi.

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Merkez
Taner Eczanesi
Akdagmadeni
Aydıncık Eczanesi
Aydincik
Hayat Eczanesi
Bogazliyan
Fatih Eczanesi
Candir
Güven Eczanesi
Cayiralan
Saray Eczanesi
Cekerek
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