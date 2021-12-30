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Yerli aşı TURKOVAC Tekirdağ'da uygulanmaya başlandı

30.12.2021 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerli aşı TURKOVAC Tekirdağ'da uygulanmaya başlandı

TEKİRDAĞ (AA) - Acil kullanım onayı verilen yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde uygulanmaya başlandı.

TURKOVAC'ın hastaneye ulaştığını öğrenip randevu alıp gelen kişiler, aşılarını yaptırdı.

Tekirdağ Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, AA muhabirine, yerli aşının şehir hastanesinde yapılmaya başlamasının kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Vatandaşları aşı olmaya davet eden Kalkan, şöyle devam etti:

"Çok heyecanlıyız, yerli aşının milletimize ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyoruz. Halkımızı hatırlatma dozunu yaptırmaya, şehir hastanelerimize davet ediyoruz. Çok farklı sebeplerle bugüne kadar aşılanmaktan imtina eden vatandaşlarımızı kendi ürettiğimiz güvenli, etkili, kendi milli ve yerli aşımız vatandaşlarımızı bekliyor. Büyük bir inançla, azimle, emekle bilim insanlarımızın ve hekimlerimizin ürettikleri bu aşı, mağdur edilmiş insanlığın da hizmetine açık olmasıyla, onlar için de bir imkan sunmasıyla, her türlü takdiri hak ediyor."

Yerli aşının ülkenin gurur duyduğu bir hizmet olduğunu vurgulayan Kalkan, "İki gün önce Sayın TBMM Başkanımız Mustafa Şentop da TURKOVAC aşısı olarak hem Tekirdağ'ımıza hem Trakya'mıza gerçekten çok önemli bir mesaj verdi. Biz buradan emeği geçen devlet büyüklerimize, başta Cumhurbaşkanımıza, Sayın Meclis Başkanımıza ve Bakanımıza da saygılarımızı arz ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Başhekim Lütfi Çağatay Onar da Tekirdağ'a ilk etapta 3 bin 750 doz aşı geldiğini anlatarak, herkesi aşı olmaya davet etti.

Aşı olan Şule Yadigar ise hatırlatma dozu olarak TURKOVAC yaptırdığını belirterek, yerli aşının ülkeye ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diledi.

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