Yerli tedarikçi, Akkuyu NGS tecrübesiyle dünyaya açılmayı hedefliyor

Aytekin, 2014'te İskenderun'da Atlas Termik Santrali projesine sağlanan kompozit borularla dünyada denize döşenen en büyük çaplı CTP boru projesinin Superlit Boru'ya ait olduğunu kaydederek, "Yüzde 35-40'lık bir pazar payıyla kompozit boruda Türkiye'deki en büyük kapasiteye sahibiz. Ürün tasarımının yanı sıra üretimde kullanılan malzeme ve ekipman da büyük oranda yerli." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında ürettikleri boruların büyük bir kısmının denizin altına döşeneceğini ifade eden Aytekin, boruların kompozit malzemeden üretilen cam elyaf takviyeli polyester (CTP) boru olmasının korozyon riski bulunmaması, hafiflik ve döşeme kolaylığı nedeniyle en uygun seçenek olduğunu dile getirdi.

İSTANBUL (AA) - FİRDEVS YÜKSEL - Superlit Boru Sanayi AŞ Genel Müdürü Turgay Aytekin, şirketin Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesine sağladığı hizmetin diğer NGS projelerine de çözüm üretme açısından ilgi göreceğine inandıklarını belirterek, "Dünyanın neresinde inşa edilirse edilsin NGS projelerinde potansiyel çözüm ortaklarından biri olarak sahnede yer almak istiyoruz." dedi.

Daha önce Türkiye'de iki termik santral projesine ürün sağladıklarına değinen Aytekin, "Akkuyu NGS enerji alanındaki üçüncü santral projemiz ancak ilk defa bir NGS projesinde yer alıyoruz." dedi.

Aytekin, Akkuyu NGS'yle ilk defa Rus teknolojisine sahip bir NGS projesinde kompozit boru kullanılacağına dikkati çekerek, "Bu durum Rusya tarafından inşa edilen diğer NGS projelerinde kompozit boru kullanımını gündeme getirebilir. Bu nedenle sektör açısından önemli bir kazanım." değerlendirmesinde bulundu.

Akkuyu NGS için çalışmaların yaklaşık yüzde 25'lik kısmının tamamlandığını ve 2021 sonuna kadar bitirmeyi planladıklarını ifade eden Aytekin, şöyle konuştu:

"Dünya genelinde Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom tarafından inşası devam eden birçok NGS projesi var. Bu nedenle Rusların onayladığı bir şirket olmak bizim için kritik bir öneme sahip. Bu anlamda Akkuyu NGS projesine adapte olmanın şirketimize farklı projelere çözüm üretme açısından ciddi bir tecrübe kazandıracağına ve ürünlerimizin dünyada inşası devam eden diğer NGS projelerinde de ilgi göreceğine inanıyoruz. Bizim için asıl başarı, Akkuyu NGS'de elde edeceğimiz tecrübeyle yurt dışında bir NGS projesine ürün ve hizmet sağladığımızda olacak. Dünyanın neresinde inşa edilirse edilsin NGS projelerinde potansiyel çözüm ortaklarından biri olarak sahnede yer almak istiyoruz."