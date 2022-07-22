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Yerli turistler yılın ilk çeyreğinde seyahatlerinde 12,2 milyar lira harcadı

22.07.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ocak-mart döneminde yakınları ziyaret amacıyla yapılan seyahatler yüzde 65,1 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 18,5 ile "gezi, eğlence, tatil", yüzde 6,3 ile "sağlık" izledi - Toplam seyahat harcamalarında en fazla payı yüzde 33,7 ile ulaştırma, yüzde 29,8 ile yeme ve içme ve yüzde 11,1 ile konaklama aldı

Yerli turistlerin bu yılın ocak-mart döneminde yurt içinde yaptığı seyahat harcamaları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100,4 artarak 12 milyar 184 milyon 330 bin lira olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2022'nin ilk çeyreğine ilişkin "hane halkı yurt içi turizm" verilerini açıkladı.

Buna göre, bu yılın birinci çeyreğinde yurt içinde 7 milyon 344 bin kişi seyahat etti. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, 2021'in aynı çeyreğine kıyasla yüzde 6,1 artarak 8 milyon 813 bin olarak gerçekleşti.

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 67 milyon 581 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 7,7, seyahat başına yapılan ortalama harcama da 1383 lira olarak kayıtlara geçti.

- Harcamalar arttı

Yerli turistlerin yurt içinde yaptıkları seyahat harcamalarının tutarı, söz konusu dönemde yüzde 100,4 artarak 12 milyar 184 milyon 330 bin lira olarak gerçekleşti.

Bu harcamaların yüzde 94,5'ini 11 milyar 518 milyon 703 bin lirayla kişisel harcamalar, yüzde 5,5'ini ise 665 milyon 626 bin lirayla paket tur harcamaları oluşturdu.

İlk çeyrekte harcama türlerine bakıldığında, toplam seyahat harcamalarında en fazla payın yüzde 33,7 ile ulaştırma harcamaları, yüzde 29,8 ile yeme ve içme harcamaları ve yüzde 11,1 ile konaklama harcamalarında olduğu görüldü.

Harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise ulaştırma harcamalarında yüzde 125,4, yeme ve içme harcamalarında yüzde 109,8, konaklama harcamalarında yüzde 132,9'luk artış gerçekleşti.

- Yakınları ziyaret ilk sırada

Ocak-mart döneminde yakınları ziyaret amacıyla yapılan seyahatler yüzde 65,1 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 18,5 ile "gezi, eğlence, tatil", yüzde 6,3 ile "sağlık" izledi.

Bu dönemde seyahate çıkanlar 51 milyon 557 bin geceleme sayısıyla en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 7 milyon 216 bin gecelemeyle "kendi evi" yer alırken "otel" 4 milyon 578 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada kayıtlara geçti.

Öte yandan TÜİK, uluslararası göç istatistikleri haber bülteninin, ilgili kurumların idari kayıtlarındaki çalışmaların devam etmesi nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

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