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Yerli ve milli Kovid-19 aşısında faz-1 çalışmaları tamamlandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.12.2020 12:25 | Son Güncelleme

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış: - "Ciddi hiçbir yan etki görülmedi. Her şey yolunda giderse inşallah bu ay sonuna kadar faz-2'ye geçmeyi planlamaktayız"

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşının faz-1 ikinci dozlama çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kovid-19'a karşı üniversitemiz tarafından geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen yerli aşımızın faz-1 ikinci dozlaması bugün tamamlandı. Ciddi hiçbir yan etki görülmedi. Her şey yolunda giderse inşallah bu ay sonuna kadar faz-2'ye geçmeyi planlamaktayız." ifadelerini kullandı.

ERAGEM'de yürütülen yerli aşı çalışmalarında, faz-1 kapsamında gönüllülere ilk doz 5 Kasım'da, ikinci doz ise 26 Kasım'da uygulanmaya başlanmıştı.

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