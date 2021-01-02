Yeryüzünün en güçlü antibiyotiği: ’Udi hindi’

Korona virüsün yayılımını hızla arttırması nedeniyle vücudun bağışıklık sistemini güçlendiren ürünlere de ilgi arttı. Vatandaşların bitkisel çözüm olarak tercih ettikleri ürünlerin başında yer yüzünün en güçlü antibiyotiklerinden olan ve kilogramı 250 liradan satılan ’udi hindi’ yer almaya başladı. Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs ülkemizde de 18 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Çoğunlukla kronik rahatsızlığı bulunan ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde etkili olduğunu bilinen Korona virüse karşı vatandaşlar kendilerini korumanın yollarını arıyorlar. Bağışıklık sistemi güçlendiren şifa kaynağı besinler arasında yer alan ’udi hindi’ düzenli ve doğru kullanılması durumunda solunum yolu hastalıklarından kansere kadar bir çok hastalığın tedavisinde etkili oluyor. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve hastalıklara karşı vücut direncini arttırdığından dolayı Korona virüse karşı da koruyucu etkisi bulunan udi hindi aktarların gözde ürünü haline geldi.

Asya kökenli olan odunsu bir yapıya sahip olan udi hindi kozmetik sektöründe de kullanılsa da en çok yağı ve tozu tüketiliyor. Udi hindin bağışıklık sistemi güçlendirmenin yanında bir çok hastalığa iyi geldiğini ifade eden aktar Vedat Kavruk, "Udi hindi en güçlü yer yüzünün en güçlü antibiyotiğidir. Mikrop kırıcıdır. İltihap ve enfeksiyonların vücuttan atılmasını sağlar. Cilt yanıkları, kesik, haşerat ısırığı ve egzama gibi cilt hastalıkların tedavi edilmesinde etkilidir. Boğaz ağrılarına iyi gelir. Antioksidan kaynağı olmasından dolayı vücudun toksinlerden arınmasını sağlayarak kanser hücreleriyle savaşır. Kanı temizleyerek kalp ve damar sağlığını korur. Mide ağrısına iyi gelir. Safra ve böbrek taşlarını eritir. Grip ve nezle gibi mevsimsel nedenlerden meydana gelen hastalıklarda tedavi sürecini hızlandırır. Burun tıkanıklığına iyi gelir solunum yollarını açar. Stresi azaltır, yorgunluğu alır. Tüm bunların yanında önemlisi de bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilenen ve vücut enerjisini arttıran udi hindi son günlerde korkulu rüyamız haline gelen Korona virüsten korunmamızda etkili olmaktadır" dedi.

Sabahları aç karnına bal yada pekmezle karıştırılarak yada ılık suyla 1 tatlı kaşığı udi hindi tozu tüketmenin vücuda yarar sağlayacağını kaydeden Kavruk, "Hastalıklara karşı vücudun direncini arttıran takviye gıdaların günde 1 yada 2 tatlı kaşığı tüketilmesi gerekiyor. Bunları ilaç niyetine olduğunu ve fazlasının da yarardan çok zarar verebileceğini unutmamalıyız" diye konuşarak udi hindinin tozunun yanı sıra yağının da rağbet gördüğünü ve udi hindinin kilogramının 250 liradan satıldığını sözlerine ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ PARTNER Cem'den Serenay hamlesi Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin